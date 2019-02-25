胡，怎麼說》一支掃帚，掃出那個黨棄甲丟盔...

一支掃帚，掃出那個黨現在面對中共已經棄甲丟盔的真面目...。



一張遊戲符咒，讓另一個黨專制極權豢養的邪魔鬼怪現出原形...。



＃先談「一支掃帚」。

行政院長蘇貞昌用「一支掃帚」表達誓死捍衛家園的堅定決心，以及無所畏懼的硬頸志氣。藍軍政黨、政客、媒體等卻拿「一支掃帚」極盡謾罵嘲諷之能事，罵愈凶、嘲諷愈毒，愈照見自己面對中共壓力愈是軟趴趴。（資料照，記者簡榮豐攝）

行政院長蘇貞昌日前答復國民黨立委賴士葆質詢「若兩岸開戰，閣揆會不會站到第一線」時強調，若真的開戰，「有支掃帚，我都拿起來，絕不投降！」



一支掃帚，引來藍軍政黨、政客、媒體、名嘴、網軍猛烈批判。其實，了解台灣俗民文化的人都知道，「拿支掃帚，也要出去跟他拚命！」 一般常用在遭到惡霸流氓侵門踏戶、上門挑釁、吃人夠夠欺凌之時，忍無可忍，即使手邊只有一支掃帚，也要出去拚輸贏。



蘇揆用「一支掃帚」表達的是誓死捍衛自己家園的堅定決心，以及無所畏懼的硬頸志氣，當然不是要用掃帚來扺抗共軍入侵台灣。藍軍政黨、政客、媒體等對「一支掃帚」極盡謾罵嘲諷之能事，反而自曝失敗主義、唱衰台灣、連抗敵都不敢，從恐共、媚共、舔共、到屈膝降共的心態。



藍軍國民黨對蘇揆的「一支掃帚」說，罵的愈凶、嘲諷的愈毒，愈照見自己面對中共壓力，愈是軟趴趴、趴在地的醜態。

立委賴士葆竟將蘇貞昌這段話的意思曲解為「要拿掃把去應戰」，甚至建議國防部應該編預算採購掃把；藍軍政黨、政客、媒體等極盡謾罵嘲諷之能事，反而自曝從恐共、媚共、舔共、到屈膝降共的心態。（圖擷取自賴士葆臉書）

一支掃帚，掃出了當年要大家死守、與陣地共存亡、不惜戰至最後一兵一卒的國民黨，現在面對中共卻全面棄甲丟盔的真面目！



＃＃再談「一張符咒」。



台灣赤燭遊戲發行的《還願》網路恐怖解迷遊戲，因遊戲場景有一張符咒上印有「習近平小熊維尼」篆體印章，不論因無心路過而誤植誤用，或有心引用網路用語而不察，那頂多就是嘲諷一下吧了（個人不贊成有心的故意嘲諷，但尊重言論及創作自由），中國竟無限上綱到侮辱國家元首、侮辱中國人民、台獨遊戲...。



只見，中共黨、政、網、民各種狠手、毒手、辣手齊施，全面封殺、轟爛《還願》還不算，簡直要對與其相關的東西全部「抄家滅族」。



這正顯示，中共專制極權政體把習平塑造成聖君、神皇，別說罵了，連諷刺一下都會遭到殺無赦。而且，習近平應該自己都不知道《還願》提到他，不勞習出嘴或出手，一大狗票打著忠君、忠黨、愛國旗號，如邪魔鬼怪的網民就都冒出來圍剿《還願》，共黨及官方也殺氣騰騰的馬上下刀，在中國宣判《還願》死刑、罪無可赦、殺N加1次還不肯罷休。

台灣赤燭遊戲發行的《還願》網路恐怖解迷遊戲，因遊戲場景有一張符咒上印有「習近平小熊維尼」篆體印章，只見，中共黨、政、網、民全面封殺，簡直要「抄家滅族」（圖片取自「赤燭遊戲」臉書）

一黨專政極權的中共政權、一人專制獨裁的習近平，以「中國夢」包裝侵略性愛國主義及攻擊性民族主義，但一張遊戲符咒，就讓專制極權體制豢養出來的邪魔鬼怪全現出原形！



回頭看台灣，蔡英文總統日前被一個高中教師在英文考題上罵shit（屎），蔡英文不以為意，還隨機教學當起英文老師上起課來，教大家「comment」的用法。對那個高中教師的不當行為，大家批評一番也就過去了。這就是民主社會。



當國民黨跟著共產黨屁股走，台灣如跟著國民黨走，下場只有一個，就是沒下場了！

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