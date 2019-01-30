社論》你貪人家小利 人家圖你老本

美國司法部週一起訴華為及其首席財務長孟晚舟，並向加拿大正式提出對孟晚舟的引渡請求。同時，華為也遭到西方國家抵制，對抗中國霸權野心的「新八國聯軍」隱然成形。習近平的強國夢，沒想到這麼快就出現反作用力。而美中貿易戰展開以來，中國經濟成長明顯受到衝擊，今年的北京春節，恐將蒙上內憂外患的陰影。如果說，近十年來中國改變了世界，那麼，過去一年世界似乎開始要改變中國了。與中國近在咫尺的台灣，更當密切注意未來中國的變化。

「習五條」之後，國民黨縣市長出現一股歪風，開始只講九二共識，避談一中各表。顯然，藍營地方諸侯心理上已經臣服於九二共識壓縮版，也就是洪秀柱所說的：不能說中華民國的存在。那些縣市長想透過「惠台政策」來發大財，不惜把脖子套進習近平的絞索，將來絞索的鬆緊自然由北京決定。地方包圍中央，一旦國民黨縣市長都上了賊船，黨中央恐怕也沒辦法再「各表」了。試想，在國家層級的大選，推銷沒有「各表」的九二共識，能獲主流民意支持嗎？

去年選後，國民黨的「政治零分、經濟一百分」，也影響了部分民進黨縣市長，台南市長黃偉哲便說：「政治零分、經濟一百分」是目前多數民意的心聲。「經濟一百分」，沒有什麼不對，但是，拚經濟一定要「政治零分」嗎？所謂的「政治零分」是拚哪一種經濟？分析這套話術可以發現，所謂的「經濟一百分」，是將拚經濟的動力寄望於對岸，為此，台灣要將自己的政治壓抑下來，甚至迎合北京的政治。可以想像，民進黨縣市長如果採取這種思維，北京會樂得給予小利當作樣板，逐漸讓他的政治光譜游離台灣這端。北京給予的小利，收放也決定於北京；於是，政治生命掌握在別人手裡。

「政治零分、經濟一百分」，乃是以拚經濟包裝反獨促統的論述。民進黨人如果也跟著鸚鵡學舌，不僅政治思維會被盲神牽著走，連拚經濟都會完全搞錯方向，最後走到經濟依賴中國，從而政治鎖入中國的死胡同。民進黨縣市長，以及中央的完全執政，拚經濟必須以馬英九路線為戒，尤其美中貿易戰已讓中國經濟出現疲態，更不能把台灣的經濟動力寄望於對岸。民進黨拚民生、守主權，重點是刺激投資意願、振興國內產業、提升競爭能力、促進就業所得，易言之，動力來自台灣自己的製造業。那種想靠人進來而發大財的思維，主要是鼓勵了服務業，而服務業的就業所得遠遠低於製造業。馬英九時期的中資一條龍，假使再來一次，台灣將白忙一場。

特別值得注意的是，美中之間的戰略對抗，已經改變了兩岸關係在地緣政治的座標。短短幾個月以內，美國軍艦四度通過台灣海峽，在在顯示習近平升高武嚇聲量，已經導致兩岸關係外弛內張。蔡總統加強國防戰備，與美軍的軍力展示，便是必要的對應行動。在這樣的國際氣氛下，還以台海表象和平為基本假設，妄想繼續使用中國的動力來拚台灣經濟，這種在沙灘上築城堡的發財夢，只要台海怒潮一出現就會馬上歸零。屆時，重心放在中客生意的各行各業，又將產生嚴重的政治後座力，衝擊營造這種發財夢的政治人物，不分藍綠的縣市長，都要理性計算到這個風險。

「絕不允許少數人在中國賺錢，卻支持台獨」（國台辦），「不要在台灣喊獨立，又在中國做生意，我最討厭這種人」（柯文哲），這些話聽起來都非常刺耳，卻是「政治零分、經濟一百分」的生動解釋。其實，中國對台灣的總攻略，恰好是「政治一百分、經濟零分」。也就是，政治上一個中國原則絕不鬆動，而經濟上的目標是「窮台融台」，讓台灣經濟陷入惡性循環，同時以小惠拉攏三中一青、一代一線，讓台灣一步一步走向中國政治一百分，終點叫做一國兩制。所以說，一國兩制，台灣大多數人拒絕，經濟溫水煮青蛙不得不防。「你貪人家的利，人家卻貪你的本」，陳明通確實一針見血。

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