社論》台灣應掙脫任人擺佈的命運

美中貿易戰開打，虛虛實實，談談打打，彷彿一場劇力萬鈞的連續劇，世人看得驚心動魄，金融市場也為之波動震盪。然而，同為美中貿易重要夥伴的台灣，卻淪為雙方博弈的棋子，一旦烽火燃起，無論如何收場，台灣只有大輸或小輸的命運。台灣之所以陷入如此艱鉅的處境，一方面是因貿易立國，必然受到全球經貿大環境變動所制約，一方面則是台灣近二、三十年產業外移，導致空洞化，經貿嚴重對外依賴所致。如何突破此一困境，是台灣必須嚴肅面對的課題。

台灣經濟走下坡非一朝一夕之事，歷來執政者皆高舉拚經濟大旗號召國人，但從李登輝時代之後卻每況愈下，由輝煌的經濟奇蹟滑落至低成長的窘境。如此繁華褪盡、盛極而衰的軌跡，有如日本失落二十年模式的翻版，它是台灣人近年失去自信心的重要癥結，加上中國的快速崛起，成為世界第二大經濟體，成為強烈對比，遂形成部分台灣人自憐自艾的卑微心結；尤其年輕人在薪資倒退十七年之下，無緣享受昔日台灣經濟成長的美果，反而淪為工作貧窮的崩世代，更對未來充滿悲觀情緒。乃致今日無力掙脫美中爭鬥的漩渦，陷入幾乎無法喘息的溺水狀態。

悲劇的根源來自台灣在經濟發展高峰時，面對國際競爭的加劇，並未勇於投入研發與創新，以更多的努力進行產業轉型，而是選擇將產業外移，以低勞動成本的中國做為主要生產基地。這種「台灣接單、中國生產」的產業發展模式，造成企業盈餘大多滯留海外，因而ＧＤＰ雖幾乎年年正成長，卻無法回饋國內，導致薪資倒退，成長動能衰退，一代不如一代。此固為經濟之現象，但反映在政治上，便成了在民主體制下長大的天然獨世代，在中國拋出經濟誘餌時，可能面臨的心理矛盾與掙扎。換言之，這種經濟病已經惡化為政治病，若是病毒發作，將危及台灣的生存與獨立。

幸運的是，值此關鍵時刻，全球產業大環境已然丕變，未來新創產業的決戰焦點將在於人工智慧、自動化、大數據與通訊、網路效能之提升，而非人力成本，加上各國為吸引投資，使製造在地化，建構完整供應鏈，紛紛提出減稅與解決投資障礙措施，造成世界工廠的中國及其他新興經濟體不再具有絕對優勢。川普高舉「美國優先」，努力打破既有全球經貿的不均衡結構，而小英政府的扶植五加二新創產業策略若能切實執行，亦可達到產業轉型，擴大投資，創造就業與提升所得的正面效益。因此，台灣必須把握全球產業趨勢的轉變，確實推動新創產業與製造業回流，改善經濟體質，與國際產業接軌，方可重拾經濟活力，不再受制於外在環境的擠壓，打造經濟自主發展的軌跡。

此際台灣經濟轉型出現重要契機，但仍存在隱憂。首先，台灣長期以來政治惡鬥嚴重，民粹高漲，正能量內耗殆盡，拚經濟的遠大目標，往往會因少數反對聲音就動彈不得，原地踏步，淪為只說不做的空頭支票。能否突破此一障礙，取決於執政者的擔當，幸而英德團隊組成後，提出種種吸引投資的政策與修法措施，展現施政魄力，拚經濟的動能逐漸凝聚發散。另一個重大隱憂則是投資不足，但超額儲蓄已經連續五年逾兩兆元，超額儲蓄率由一九九○年代的二、三％左右，增至今年預估的十二．四九％，企業儲蓄並且創下新高，顯示國人與企業寧可保有現金，亦不願冒著任何風險對實體經濟與金融市場進行投資。然而，新創產業是高風險高利潤的投資，尤其需要大量資金的挹注，才能度過初創的艱困期，若國人仍然缺乏投資信心，企業難以在資本市場募資，如何能達成賴揆日前宣示要在兩年內至少孕育一家估值逾十億美元「獨角獸新創事業」的目標？

總之，台灣經濟要走自己的路，不致淪為他國對戰的棋子，必須壯大本土產業。智能產業崛起在即，國際大廠谷歌、微軟、IBM紛紛擴大在台灣的人工智慧研究，可見台灣具有發展下一世代產業的優勢；而五加二產業的推動可以翻轉過去尋求低勞動成本的經營思維，打造先進技術、高附加價值供應鏈，再加上政府展現執行決心，方可促成台灣產業脫胎換骨，經濟永續成長。