社論》打造台灣成為「刺蝟島」

由於來自中國的威脅與日俱增，如何確保台灣安全，備受各方關注。上週，中國軍機、軍艦再度航經台灣附近空、海域，美國兩艘軍艦也行經台灣海峽。同時，蔡英文總統要求中山科學院，加速天弓三型、雄風三型等飛彈生產，以確保台灣可恃的國防戰力。面對野心勃勃的中國，台灣如何確保不被這一惡鄰併吞，國人關切，國際社會也很在意。

國際媒體除了報導，也探究台灣因應中國武力威脅的對策。英國《經濟學人》說，面對中國以相對多十五倍軍費所擴張的武力，台灣正被迫重新思考軍事戰略，積極打造成北京「吞不下的刺蝟」。同樣為因應中國威脅而調整作戰構想的，還有台灣的安全夥伴美國。「美國之音」引據《商業內幕》報導，美國海軍陸戰隊正研擬海上作戰新構想，在發生大規模戰爭時，能從北京手中奪下南海的人造島礁。另來自日本的消息，安倍政府打算把兩艘直升機護衛艦改造成可供F-35戰機垂直起降的航空母艦，以因應中國威脅，是七十多年來日本首建航母；日本在二戰終戰前曾建造二十五艘航母。

中國對台灣及各國的軍事威脅，具體見諸美國國防部本月中發表的二○一九年「中國軍事力量」報告。其中最值得關注的，不僅中國近年在武器系統研發進展快速，堪與美國並駕齊驅，有些領域還後來居上；這使得中國或更傾向冒險發動區域戰爭，台灣將首當其衝，面臨中國「武力統一」的危險，這也是五角大廈高層認為最令人憂心的結論。

上述發展顯示，中國軍力擴張，已使其武力崛起的野心膨脹，在台海等地區強加其意志的冒險主義囂張，台灣不能沒有做好堅強防衛自保的決心和準備。

台灣要如何因應這一攸關生死存亡的挑戰？

《經濟學人》指出美國建議的刺蝟戰，並已納入我國整體防衛概念中。台灣要強化本身禁得起中國的第一擊，且一如刺蝟，讓入侵者「難以消化」，感受痛苦而卻步。就此而言，取得更多短小精悍、價格不昂和機動性高的武器，痛擊來犯的解放軍，不一味追求軍機、軍艦等高價軍備，是台灣以小搏大，發展不對稱戰力的務實之計。能避開掃雷的智慧型水雷、可遠端遙控的衛哨槍砲、武裝無人機等無人載台，加上一向為台灣強項的飛彈，均屬之。尤其台灣的防空與反艦飛彈密度世界名列前茅，若再精進，打造成堅實有力的刺蝟島，不但嚇阻來犯的解放軍，也要讓中國沿海機場、港口承受嚴重打擊，讓侵略者付出慘重代價。

必須強調，愛好和平的台灣，面對唯一敵人—中國的進逼，所恃的不只國防軍力，也靠人民的心防與社會鬥志。就這個意義說，保衛台灣不僅是三軍將士、國防部或主政者的職責，台灣人民也有無可推卸的義務，要積極參與。

這方面有待強化之處甚多。多少年來，由於國家認同歧異，中國國民黨等政黨政客把人民內部矛盾，上綱成敵我矛盾，自創「九二共識」，大搞「聯共制台」勾當；明明要吃掉我們的是中國，這幫人卻把矛頭指向台灣內部，對中國膝軟頭叩不舉，甚至把台灣比為強盜，中國竟成警察。如今習近平版的「九二共識」圖窮匕見，「各表」不能繼續自慰自爽，也難再欺騙台灣人民。分辨敵我，是心防第一要素，只有人民頭家透過手中這一票，淘汰錯亂敵我關係的政黨政客，台灣面對中國威脅，才能挺立不拔。

台灣政客錯亂至極，中國見縫插針，加緊全盤滲透收買，台北五星旗滿街跑，政媒收受中國好處，公然當起馬前卒，不論「銳實力」、假新聞，都有人效勞跑腿，打擊不願在中國威脅之下妥協的正面力量。賴清德的閣揆臨別贈言，呼籲台灣要團結面對中國，才足以解決問題，增進國力，誠為剴切之言。美國在台協會前處長司徒文強調，台灣人要有堅強抵抗中國的決心，建議我國立法禁止政媒到中國撈好處，替中國代言，是正本清源之計。兩者若都實現，台灣必能有力面對中國，自立自保。

中國的威脅，排山倒海，明槍暗箭，軟硬都來，事關生死存亡，台灣人民和社會不能打馬虎眼了。

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