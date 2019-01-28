中國電信巨擘華為因潛在安全風險遭到多國聯合抵制，包含最新加入的法國，已然形成「新八國聯軍」的陣勢；而我國近日也提升對中國資安疑慮相關產品的防範措施，除了公務單位手機及電腦禁止連結中國網站，三月間也將宣布中企黑名單。如此對策，只是跟上全球資安維護的腳步，卻仍引起統媒與政治人物的批判，指控小英政府藉資安之名在美中貿易戰中選邊站，淪為西方國家圍堵中國的馬前卒，恐置台灣於險地。

統派的論調，與最近出籠的「台灣是強盜、中國是警察」說，若合符節，在脈絡與本質上是相同的。不可否認，台灣在抵制中國產品與企業上，若與美國為首的民主陣營立場相似，自然可能引來中國的不滿與報復。然而，兩岸關係的現實就是，除非台灣接受投降式的一國兩制，否則永遠都是中國威脅恐嚇的對象。因此，中國的反應如何，不應成為台灣確保資安與國安的障礙。再者，中共在以高科技建立數位極權體制的過程中，累積了豐富的科技監控技術與經驗，加上國力因經濟發展而茁壯，故而意欲透過高科技的輸出將影響力向世界投射，乃是合理的推論。而在其中扮演重要角色者，自然非華為這種與解放軍淵源深遠，且神秘低調的通訊商莫屬了。華為成為全球第一大通訊設備商，其投入龐大的研發資金與狼性拚鬥精神，固然居功厥偉，但是，何以這家公司能夠提供顯然不符成本的低廉價格，成功攻下世界多數市場，更令人費解。如此不惜血本建立此一世界通訊帝國，動機為何，更引人質疑。

所以，抵制含有威脅國安風險的中國廠商及產品，係建立在合理推論、技術可及，以及動機可疑的前提下，絕對不是所謂反中意識形態作祟，而是超乎商業利益之國家安全與地緣政治的大對決。台灣堅守民主自由陣營，合乎國家利益與民主的核心價值，絕不能因為中國之崛起與威脅而選擇隱忍，置國家安全於不顧。但吾人亦必須了解，台灣是一個小國，面對強權相爭，只能事之以智，不可以蠻力相爭，因此面對全球圍堵中國之新形勢，必須務實面對，不能幸災樂禍，以免成為中共操弄民族主義對抗西方國家的祭品。

其實，華為茁壯為一頭怪獸，乃是中國重建帝國夢的重要環節，其商業版圖擴張帶動科技極權力量的延伸，關乎共產帝國能否打敗民主自由體系，因此愈來愈多國家加入抵制陣營，使中國看似陷入四面楚歌的處境，但其對抗世界的意志依然堅定不移，而且策略顯然已有多層次的佈局。首先是以拖待變的緩兵之計，企圖以時間換取空間，因此在談判過程中陸續釋出增加對美採購的善意，以降低貿易赤字的策略，掩蓋貿易戰是盜竊智財權、強迫技轉等科技戰的本質。其二，對內扭曲西方國家的抵制為「新八國聯軍」，企圖喚起殖民時期的歷史屈辱情結，強化民粹的操作，凝聚對中共的支持，一致對外。其三，以低姿態對外界示好，例如由華為創辦人、董事長頻頻接受外媒訪問，聲稱華為只是一家民間企業，不會從事間諜活動；或者解釋華為並無後門程式的資安問題，工廠隨時可以開放參觀。最後，則在談談打打之間，中國製造二○二五計畫仍然低調進行，從未因外界質疑其合法性與正當性，以及可能對外在世界的威脅而有所遲疑延宕。

誠如吾人一再指出，美中貿易戰牽動的既是一場經貿衝突，更是生活方式與價值觀的矛盾對立；而華為之所以成為對抗的焦點，正是因為它所承擔的功能與任務，攸關中共能否建立數位極權體制，並對外輸出，形成中華帝國勢力範圍的關鍵。換言之，新八國聯軍成形，不是歷史上反華勢力的重新集合，而是新時代捍衛民主自由，對抗專制獨裁政權的國際義勇軍。可惜少數持特定立場的國人，仍以西方世界反中的中共論述解讀，極力反對禁止具有資安疑慮的中國產品與企業。若果採行彼等的看法，不但將造成台灣的資安與國安雙重危機，更讓台灣在民主陣營失去了立足其中的道德高度，這才是華為事件中，台灣真正的危機所在。

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