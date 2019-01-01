自由廣場》40年？ 與中共政權比氣長！

◎ 林再興

新的一年到來，而民進黨與台派社團對選舉大敗的責任歸屬仍然吵鬧不休，事實上這次選舉只是證明，中國共產黨政權對台灣內政的干涉與攻擊不但從未停歇，而且十分有效！

其實從二○一八年初民進黨南部縣市長初選的互相攻擊之激烈，就已經讓人懷疑是否中國網軍有所介入，而這次大選也證明了台灣選民根本不是像左派政治菁英所幻想的理性選民：只要連續三個月每小時超過三十分鐘的新聞台洗腦，不管是連公文都不會批的，或是對市政與常識一無所知的，通通可以當選。而當選之後，這一群毫無政策與現代政治觀念的古代人，當然對所有市政也只會國民黨傳統的那兩招：找中國、炒地皮。

這場與中共政權及其代理人的戰爭其實從未停歇：二○一六年大選民進黨勝利只是他們的小小挫折，因為他們掌有龐大資源與綿密戰略，可以對台灣發動無止歇的媒體與利誘攻擊。但是這樣的戰爭正受到美中貿易戰，以及美國盟友逐漸決定國家安全仍然重於對川普保護主義政策的厭惡，重新與美國在戰略上站在一起的國際局勢所影響，導致中國逐漸被孤立。而不管是在斯里蘭卡、馬爾地夫或是拉丁美洲，過度延長的「一帶一路」政經戰線，也正受到當地民眾的反彈，「大撒幣」成為中國經濟越來越大的錢坑。

這是一場戰爭，而我們面對的極可能是中國共產黨最後的迴光返照，台灣必須要與民主國家站在同一陣線，比氣長，等候中國共產黨垮台。而民進黨政府這時候——尤其是回應習近平所謂「告台灣同胞書」四十週年的反統一重要時刻——應該密集與人民溝通我們必須「選邊站」的理由與重要性，並加大音量批評中國片面撕毀「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」、封鎖豬瘟疫情、將造成台灣數千億損失的鴨霸；甚至暗中開放讓眾多攜帶豬肉產品的旅客來台，攻擊台灣經濟的惡質行徑。這才是民進黨的志氣，也是支持者最大的期許！

（作者為台南市民，文教工作者）

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