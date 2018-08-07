自由廣場》「大撒幣」不能談？ 中國有麻煩！

◎ 施雅軒

八月六日美國參議員盧比歐（Marco Rubio）敦促中國立即無條件釋放山東大學退休教授孫文廣，由於其遭囚禁的理由，乃是接受《美國之音》專訪評論習近平非洲「大撒幣」而來，打壓言論的驚駭度又添一筆，但是「大撒幣」的不可討論性到底是什麼呢？

習近平這次七月底的南非一百四十七億美元投資，看似中國夢要買下全世界的冰山一角，但是比對六月底吉林大學教授李曉在畢業典禮所揭露，中國一．九兆美元外匯儲備淨值中有八十％以上是外資企業擁有的，這個數據若屬實，外表光鮮亮麗的三兆美元外匯儲備，政府能直接動用的不過是三千八百億美元，而一趟南非之行就花了約四％，無怪乎孫文廣呼籲「中國有大量窮困人口，存在上學難、養老難、看病難，亟待解決」，呼籲停止「大撒幣」。

孫文廣的「被消失」，代表著「大撒幣」不會停，因為這是中國從事全球地緣政治的基礎，包括打壓台灣的政治利益源自於此，或是有其他利益考量也不得而知，但是在此趨勢下，「大撒幣」的終止只存在一種可能，那就是銀彈告罄。無怪乎菲律賓總統杜特蒂訪問中國，帶回二百四十億美元的投資，今年七月該經濟規劃局局長僅證實七千三百萬美元的灌溉貸款與七千五百萬美元的橋梁資助，執行率不到一％，這正透露告罄警訊，中國，已經進入「後大撒幣」時期，這就是「大撒幣」的不可討論性。

中國為何進入後大撒幣時期？內外因素皆有，但追根究柢還是經濟成長動力的消退，導致資本累積的停滯甚至倒退，二○一五年摩根大通曾估算台灣對中國出口佔出口總額比重約四成，面對「後大撒幣」即將到來的終點，台灣準備好了嗎？恐怕這將是一個需要嚴肅面對的課題。

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）