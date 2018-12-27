自由廣場》馬曉光，台灣人不是瞎子！

◎ 劉仕傑

中國國台辦發言人馬曉光廿六日說，非洲豬瘟不適用「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，因為「大陸豬肉不算是兩岸貿易的農產品」。

我想到陳雲林前幾天還來出席海基會已故董事長江丙坤的告別式，陸委會主委陳明通說：「兩岸之間沒有私交，只有公誼。」但顯然，兩岸之間有沒有公誼，都是問號！

「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」是二○○九年第四次江陳會談簽訂，該協議第一條「雙方本互信互惠原則……防範動植物有害生物傳播擴散」，第五條「雙方同意及時通報進出口農產品重大疫情」，第六條「同意建立重大檢疫檢驗突發事件協處機制」。翻遍全篇協議文字，沒有隻字片語提到該協議只能適用於兩岸互為進出口目的地之農產品。

我在此公開質問馬曉光，今日倘江丙坤前董事長還在世，你敢不敢問他，這個二○○九年的協議，適不適用於今天的非洲豬瘟疫情？

甚至同樣的問題，我也要問問陳雲林，你剛到台灣出席江先生的告別式，當年你們兩人簽署的這個協議，有無適用非洲豬瘟疫情？你認同馬曉光所說的嗎？

如果中國政府面對非洲豬瘟是這種態度，不是說協議不適用，就是說是中配個人行為，那兩岸簽的這廿三項協議都可以廢掉了。因為對中國政府來說，這些白紙黑字都可以隨時不算數，不是嗎？馬曉光你可以睜眼說瞎話，台灣人可不是瞎了！

非洲豬瘟事件除了可能帶來台灣農產品的鉅額損失，使我們多年的防疫努力毀於一旦，更重要的是認清兩岸的政治本質。馬政府時期常誇口兩岸和平紅利，動輒以兩岸所簽署的廿三項協議證明兩岸實質關係進展，但今日觀之，這些協議在國際法上定位不清且曖昧不明，且執行及監督機制付之闕如，中國國台辦一句話「不適用」就可以馬虎敷衍帶過，甚至反過來指責台灣不實指控。

這些虛無的兩岸紅利，同樣也適用於外交。馬政府時期所謂的外交紅利，包括出席世界衛生大會（ＷＨＡ）年會或是國際民航組織（ＩＣＡＯ）大會的「進展」，都是中國政府做給馬政府的面子，代價就是台灣得在外交上當個乖小孩並且承認九二共識。

面對這樣的中國政府，我們還能一廂情願心存幻想嗎？那些急著當中國政商買辦的人，你們還能繼續天真嗎？

（作者為外交官，「紙飛機計畫」外交官講座推動者）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/