自由共和國》顏慶章／荒謬絕倫的「核災食品」公投

國民黨副主席郝龍斌領銜提出反對開放日本福島五縣「核災食品」進口的公投案。（資料照）

顏慶章／前ＷＴＯ大使

國民黨副主席郝龍斌領銜提出反對開放日本福島五縣「核災食品」進口的公投案， 在上個月廿四日的公投結果，民進黨行政院發言人公開強調：政府絕對尊重公投結果、會尊重民意而持續禁止日本「核災食品」的進口。中國海關總署則在上個月二十八日公告，允許福島核電廠事故新潟縣稻米的進口。台灣確定是ＷＴＯ所有一六四個會員國，唯一全面禁止福島所謂「核災食品」的成員。其中荒謬絕倫的三個層面，眾多國人或將氣急敗壞，但仍須據實陳述。

荒謬絕倫之一：公投案領銜提案人郝龍斌先生，雖貴為國民黨副主席，但他絕無直接或間接從事任何科學驗證，確認福島生產食品已因二○一一年核電廠事故，而成為「核災食品」。國人須知，包括日本、中國及台灣均屬ＷＴＯ的會員，ＷＴＯ是「規範架構」（rule based）的國際組織，對全體會員具法律約束力的協定，包括「食品安全檢驗與動植物防疫措施協定」（Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures，簡稱ＳＰＳ協定），該協定固然授與ＷＴＯ會員基於食品安全考量，得禁止自特定會員進口有安全疑慮的食品，但如此禁止措施，必須已踐行科學驗證程序，並主動或被動地定期檢討。歐盟二十八個成員國堪稱是全球最重視食品安全的典範，但歐盟並未援引ＳＰＳ協定，禁止日本福島食品的進口。所有ＷＴＯ會員全面禁止日本福島食品進口者，應僅有中國及台灣，禁止部分福島水產品進口者，則有韓國、香港及澳門。今年二月二十二日，ＷＴＯ爭端解決小組因日本循由ＳＰＳ協定的控訴，已判決韓國敗訴。則郝先生何有凌駕ＷＴＯ的專業權威，無視ＳＰＳ協定是論斷食品安全的唯一基準，率爾指稱日本福島食品為「核災食品」，並進而設計錯誤命題，誘導全民做出錯誤的公投！

荒謬絕倫之二：全民公投是舉世公認的基本人權，亦即以直接民權方式，讓全體公民就重大政策直接表達可否的意見，毋須藉由選出的國會議員代為決定。此次雖屬我國首度的全民公投，但公投提案必須力求明確敘述，不應有晦澀難懂或刻意誤導民眾的文詞。中央選舉委員會因已備遭訾議，本人不擬添加柴火，但相對於東京奧運以台灣替代中華台北稱謂的公投議題，體育署卯足全力呼籲民眾反對，衛生福利部對郝先生違反ＷＴＯ規範的公投議題，卻可噤聲不語，實令本人難解其中緣由！本人秉持駐ＷＴＯ大使的良知，早在七月十六日於自由時報刊出「台灣是國際孤兒或是孤狼？」一文，詳述：「日本是跨太平洋夥伴全面進展協定（ＣＰＴＰＰ）唯一的領導國家，台灣亟須仰賴日本大力奧援之際，在福島五縣食品禁令措施，竟然擺出有如中國傲慢的孤狼形貌。」用心良苦敘述：如此禁令不僅難以承受ＳＰＳ協定的檢視，徒然減損我國在ＷＴＯ的聲譽，且衝擊彌足珍貴的台日關係，將不符國家利益。詎料衛生福利部及經貿官員的集體緘默，郝先生的公投提案不僅輕騎過關，四日後中國海關隨即開放日本新潟縣稻米的進口。台灣驟然成為ＷＴＯ體系，唯一禁止日本福島五縣所有食品進口的成員！ 本人七月十六日撰文委婉指陳的驚懼，竟然已成真實！

荒謬絕倫之三：日本對台灣公投維持福島食品的全面禁令，外務大臣首度表示至感遺憾，並且不排除循由ＷＴＯ的爭端解決機制。回顧二○一一年日本福島核電廠的巨大事故，台灣民眾捐款多達六十八億餘元，高居全球之冠的深摯情誼，催化近年日本對台灣的大力支持。但台灣政府竟附和中國而罔顧ＳＰＳ協定，這與台灣民眾的熱情捐輸，是何等矛盾的決策！尤其郝先生公投提案因悖離ＳＰＳ協定，必然殃及台灣在ＷＴＯ的信譽，而台日珍貴情誼的基石，亦將遭受折損！詎料行政院仍強調：政府絕對尊重公投結果與尊重民意！一個被刻意設計的公投議題，誤導人民投票如此清晰可辨，但政府並不謀求導正。在強調尊重公投結果的同時，適逢第四十三屆「台日經濟貿易會議」在台北閉幕。我方會後表示，希望日本提供加入ＣＰＴＰＰ的協助，本人僅能默默地祝福！

總之，日本福島食品的可否禁止進口，取決於全體會員必須遵守ＳＰＳ協定的科學驗證與踐行程序。但我方對本案欠缺具體作為與政策論述能力，逾兩年未導正馬政府的錯誤，甚且放任在野黨輕易通過錯誤命題的公投，勢將虛耗日本對台灣的支持力道。至於在野黨明知會嚴重損害台日友好關係，也必玷辱台灣在ＷＴＯ名聲，竟僅因短視的政治算計，蔑視直接民權的莊重意義，設計出錯誤命題誤導民眾！

朝野政黨這齣荒謬絕倫「核災食品」的公投鬧劇，在「九合一選舉」雖已畢露醜態，但於ＷＴＯ體制及對日關係今後面臨的考驗，才是台灣惡夢的開始。如此嚴重脫序的情節，豈是「荒謬絕倫」所能形容！

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