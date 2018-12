自由共和國》顏慶章／荒謬絕倫的「核災食品」公投

國民黨副主席郝龍斌領銜提出反對開放日本福島五縣「核災食品」進口的公投案。(資料照)

顏慶章/前WTO大使

國民黨副主席郝龍斌領銜提出反對開放日本福島五縣「核災食品」進口的公投案, 在上個月廿四日的公投結果,民進黨行政院發言人公開強調:政府絕對尊重公投結果、會尊重民意而持續禁止日本「核災食品」的進口。中國海關總署則在上個月二十八日公告,允許福島核電廠事故新潟縣稻米的進口。台灣確定是WTO所有一六四個會員國,唯一全面禁止福島所謂「核災食品」的成員。其中荒謬絕倫的三個層面,眾多國人或將氣急敗壞,但仍須據實陳述。

荒謬絕倫之一:公投案領銜提案人郝龍斌先生,雖貴為國民黨副主席,但他絕無直接或間接從事任何科學驗證,確認福島生產食品已因二○一一年核電廠事故,而成為「核災食品」。國人須知,包括日本、中國及台灣均屬WTO的會員,WTO是「規範架構」(rule based)的國際組織,對全體會員具法律約束力的協定,包括「食品安全檢驗與動植物防疫措施協定」(Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures,簡稱SPS協定),該協定固然授與WTO會員基於食品安全考量,得禁止自特定會員進口有安全疑慮的食品,但如此禁止措施,必須已踐行科學驗證程序,並主動或被動地定期檢討。歐盟二十八個成員國堪稱是全球最重視食品安全的典範,但歐盟並未援引SPS協定,禁止日本福島食品的進口。所有WTO會員全面禁止日本福島食品進口者,應僅有中國及台灣,禁止部分福島水產品進口者,則有韓國、香港及澳門。今年二月二十二日,WTO爭端解決小組因日本循由SPS協定的控訴,已判決韓國敗訴。則郝先生何有凌駕WTO的專業權威,無視SPS協定是論斷食品安全的唯一基準,率爾指稱日本福島食品為「核災食品」,並進而設計錯誤命題,誘導全民做出錯誤的公投!

荒謬絕倫之二:全民公投是舉世公認的基本人權,亦即以直接民權方式,讓全體公民就重大政策直接表達可否的意見,毋須藉由選出的國會議員代為決定。此次雖屬我國首度的全民公投,但公投提案必須力求明確敘述,不應有晦澀難懂或刻意誤導民眾的文詞。中央選舉委員會因已備遭訾議,本人不擬添加柴火,但相對於東京奧運以台灣替代中華台北稱謂的公投議題,體育署卯足全力呼籲民眾反對,衛生福利部對郝先生違反WTO規範的公投議題,卻可噤聲不語,實令本人難解其中緣由!本人秉持駐WTO大使的良知,早在七月十六日於自由時報刊出「台灣是國際孤兒或是孤狼?」一文,詳述:「日本是跨太平洋夥伴全面進展協定(CPTPP)唯一的領導國家,台灣亟須仰賴日本大力奧援之際,在福島五縣食品禁令措施,竟然擺出有如中國傲慢的孤狼形貌。」用心良苦敘述:如此禁令不僅難以承受SPS協定的檢視,徒然減損我國在WTO的聲譽,且衝擊彌足珍貴的台日關係,將不符國家利益。詎料衛生福利部及經貿官員的集體緘默,郝先生的公投提案不僅輕騎過關,四日後中國海關隨即開放日本新潟縣稻米的進口。台灣驟然成為WTO體系,唯一禁止日本福島五縣所有食品進口的成員! 本人七月十六日撰文委婉指陳的驚懼,竟然已成真實!

荒謬絕倫之三:日本對台灣公投維持福島食品的全面禁令,外務大臣首度表示至感遺憾,並且不排除循由WTO的爭端解決機制。回顧二○一一年日本福島核電廠的巨大事故,台灣民眾捐款多達六十八億餘元,高居全球之冠的深摯情誼,催化近年日本對台灣的大力支持。但台灣政府竟附和中國而罔顧SPS協定,這與台灣民眾的熱情捐輸,是何等矛盾的決策!尤其郝先生公投提案因悖離SPS協定,必然殃及台灣在WTO的信譽,而台日珍貴情誼的基石,亦將遭受折損!詎料行政院仍強調:政府絕對尊重公投結果與尊重民意!一個被刻意設計的公投議題,誤導人民投票如此清晰可辨,但政府並不謀求導正。在強調尊重公投結果的同時,適逢第四十三屆「台日經濟貿易會議」在台北閉幕。我方會後表示,希望日本提供加入CPTPP的協助,本人僅能默默地祝福!

總之,日本福島食品的可否禁止進口,取決於全體會員必須遵守SPS協定的科學驗證與踐行程序。但我方對本案欠缺具體作為與政策論述能力,逾兩年未導正馬政府的錯誤,甚且放任在野黨輕易通過錯誤命題的公投,勢將虛耗日本對台灣的支持力道。至於在野黨明知會嚴重損害台日友好關係,也必玷辱台灣在WTO名聲,竟僅因短視的政治算計,蔑視直接民權的莊重意義,設計出錯誤命題誤導民眾!

朝野政黨這齣荒謬絕倫「核災食品」的公投鬧劇,在「九合一選舉」雖已畢露醜態,但於WTO體制及對日關係今後面臨的考驗,才是台灣惡夢的開始。如此嚴重脫序的情節,豈是「荒謬絕倫」所能形容!

