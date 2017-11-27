自由共和國》李筱峰／ 論國民黨對中共的貢獻

中共19大代表盧麗安（中央社）

李筱峰／台北教育大學名譽教授

蔣介石主掌的中國國民黨，在政治學上被定位為法西斯政黨。法西斯主義有幾個特色：一、狂熱的國家主義、民族主義、集體主義；二、神格化的領袖崇拜，絕對威權的個人獨裁；三、反共；四、強調戰鬥。逃離中國本土的中國國民黨在兩蔣君臨台灣時期，更發揮以上特色，以之做為「教育」台灣人的標準。其中影響最深的就是民族主義教育。強調民族（或國家）至高無上，為全部歷史與生活的中心，而不是建立在民主政治基礎的個體主義（individualism）與自由主義，不在培養現代公民的民主、人權價值。

偏偏其民族主義並非立足台灣的「台灣民族主義」，而是以實際已管轄不到的故國山河為認同的「中華民族主義」的政治迷思。按「中華民族」一詞乃辛亥革命之後所「後設建構」的政治名詞，而非可以實證或有具體指謂的學術名詞。早已脫離母土來到台灣的中國國民黨，卻仍要台灣子弟認同這個政治迷思，灌輸「地大物博」的「大國意識」。要之，這種教育的特色是：去台灣化、虛幻的「大國」意識、輕視自由人權。

記得四十五年前我在政大教育系就學時，在班上提倡民主教育，呼籲言論集會講學自由，卻受到班上「欠教育」的教育系同學群起而攻，說為了國家，不能太講求個人自由。後來我遭退學，同學多當了老師、校長，繼續「教育」我們下一代。

現在兩蔣領袖已去，「消滅共匪」的誓詞也破功，國民黨就剩下中華民族主義。

本來極右的法西斯主義，與極左的共產主義是對立的，但是他們卻有著共同的交集，亦即強調集體主義，反對個體自由主義。所以有人說法西斯與共產主義只是一線之隔。

原本靠「世界無產階級大團結」的「第三國際」崛起的中共，早就不再標榜「工人無祖國」了，而且也已偏離原本共產主義理想（試問：一％的家庭占有全國三十三％財富；底端二十五％家庭擁有的財產總量僅一％左右，這是哪門子共產主義？）原本被中國國民黨罵為「漢奸」的中共，現在卻以「中華民族主義」的大旗向台灣召喚。這支大旗不就是中國國民黨長期向台灣人民洗腦的標竿嗎？偏離共產主義的中共，以及不再反共的中國國民黨至此一拍即合！難怪許多曾經誓言「消滅共匪」的退將，跑去朝「共」聽訓，還有人改口「國軍、共軍，都是中國軍」。

台灣已被Freedom House列為自由國家，但卻仍有人不珍視自由人權的普世價值，而去追逐大國迷夢。最近有台灣生長（也是政大畢業）的盧某，加入中國共產黨，要去為「祖國」效忠。這不正是長期國民黨教育的發酵嗎？

台灣獨立運動是世界上最容易進行的獨立運動，因為台灣已事實獨立於中國之外；但是台獨運動也是世界上最難進行的獨立運動，因為受國民黨長期「中華民族主義」「大國意識」的制約，許多人還迷信著「中華大國」，不在乎自由人權的現代國家，佛洛姆說的「逃避自由」。

本文題目原擬〈論國民黨對中國的貢獻〉，但考慮國民黨的本質無助於中國的民主化，對中國何貢獻可言？（中國若不民主化，徒有經濟崛起終不利長遠發展）。故曰國民黨對中共有貢獻而非中國。

民主自由的獨立台灣，有助於中國的民主化；但是中華民族主義的中國國民黨，倒是為中共一黨專政的中國，做出偉大的貢獻！