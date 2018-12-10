自由共和國》馮光遠／別把柯與「白色力量」劃等號

台北市長柯文哲競選連任時，與競選總幹事小野同台。（資料照）

馮光遠／作家

小野：

七月底，我在你臉書上看到一則幾年前你稱讚柯文哲的文章，於是很「雞婆」地給了你一個電話，當時，我並不知道你與柯文哲的關係其實非常親近，以為你在柯那裡有個一官半職，不過是想幫台北市一個忙而已。

電話裡，我開門見山地對你說，做為白色力量的一份子，為什麼我們不能再支持像柯文哲這種完全沒有核心價值，且在諸多議題，如兩性平權、同志平權、轉型正義方面，完全背離白色力量主張的人；另外，我也提醒你，身為柯任命的人，貼文挺他，其實有點利益衝突。

談話當中，我還舉了柯網軍的問題，聊及其不道德、對民主傷害之處，還點了一些人的名字，其中包括以前曾經在「給我報報」擔任漫畫工作的邱顯洵（此人也是多年以來，因為工作倫理問題，唯一被我請走的前同仁）。

聊了十多分鐘，結束之後不久，你電我，謂考慮之後，覺得我的話有理，已經把文章刪除。後來，徵得你同意，我還在臉書提及此事（可是沒有講朋友是誰），只用「重量級文化人」形容。臉書最後，我寫道：友直、友諒、友多聞。有一種友誼的鞏固，竟然是肇建於我們對台灣民主持續不輟的關心上面，老友，謝謝你！

然而出乎我意料之外的是，八月，「給我報報」的一位重要成員跟我說，邱顯洵打電話問他，「光遠是不是有他什麼資料要公布？」當下，我才知道，原來你跟邱這些人竟然這麼熟。

選舉前，你出任柯的總幹事，新聞鬧很大，我才終於清楚你在柯陣營的位置，可是，民主本來就是各擁其主，沒有必要強迫他人接受自己的價值，所以我也無所謂，只覺自己真的夠白目。

不過，我非常介意的是，你把柯文哲與「白色力量」中間劃上等號。因為，「白色力量」，是眾多有著清楚自由、民主、人權價值的人，多年來奮力累積出來的一個「公共財」，不但不能讓某個政治組合據為己有，另外，就算這個組合其發言人曾經參與運動，也不該逕自出面，把自己目前所服務的老闆，在政治利益考量下將其政治屬性歸類到「白色力量」裡，甚至將他推至頭頭地位。

以選舉論選舉。一，「這是一場由新世代的年輕人打贏的選戰」，錯，比起上次得票，柯文哲掉了幾乎三十萬票，我身邊有核心價值、有腦袋的年輕人，沒有人把柯文哲放在眼裡。二，「這是一場非常艱難但是終於成功的白色革命」，艱難，的確，成功，更要感謝中選會（以及那個罕見的腦殘主委陳英鈐）毫無章法的作業流程。但是，「成功的白色革命」？小野，我真的希望你日後不要再動不動就把柯文哲跟「白色力量」扯在一起，因這對過去這幾年台灣諸多民主改革的真正參與者，是種羞辱。

小英總統前幾天在她總統府「迴廊記者會」裡，講了一句話，她說，「選舉其實很多的名詞，或者是在民主政治裡面，有很多名詞是被拿來使用」，她沒有講得太直白、完整，我倒是願意在這裡加註我的解釋：白色力量，是近些年台灣社會、政治改革運動裡，讓參與者更能相互激勵、讓目標更加清楚的一個名詞，一直在搞權、玩選舉、毫無核心價值、城市治理理念的柯文哲，他，真的不配列名！所以建議，用「無色力量」吧！謝謝。

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