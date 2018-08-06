自由廣場》中國水污染嚴重 超出你的想像

◎ 邱延譽

金廈通水工程，八月五日在金門與晉江同步舉辦通水儀式。契約中並無通水典禮這一條，陸委會支持通水，但考慮中共密集打壓下的國人情感，認為典禮時機不宜。果然，國台辦劉結一和金門縣長陳福海逮住了話尾，便開始打雷下雨。陳先挑起「中央不顧金門人死活」的民憤，劉結一繼之以「阻撓者必自食惡果」誣咒蔡政府。

金廈通水是二○一四年馬政府搞的飛機，二○一五年，金門與福建水公司簽訂「購水契約」。水質方面，未來將於中國引水點、金門接水點及淨水場進行三道關卡監測檢驗，檢驗資料歸金門自來水廠管控。

其實金門並不急迫缺水，根據水利署的數據，金門九個水庫蓄水量共約三四四萬噸，目前蓄水率七十二％，每日需水量約二．二萬噸。中央另已斥資三．二億元擴建「大金門海水淡化廠」，今年七月底開始試車產水，確保金門地區自有供水比率達七十五％以上。《新頭殼》報導說，金門向中國買水，只是一個替未來「加買保險」的概念罷了。此外，我必須揭露：

第一、中國已是世界十二個貧水國之一，加上經濟崛起以高度污染為代價，去年六月綠色和平組織發表調查報告，美國之音以「中國水污染多嚴重？八個省分五十％地表水髒到不能用」報導。又因地下水與地表水同受污染，高達八十九％的飲用水不合格。金門引水的源頭，就是來自重污染的沿海省分。去年福建，連在水庫上游渠道養殖的魚，都在一夕間暴斃四萬斤。你說，中國還有幾瓢人喝的水？怪不得北京一度要將印度的「布拉馬普特拉河」強行濬引到日漸缺水的中國。

第二、中國短短三十年，就產生了一．八六億生態難民。五分之一國土沙漠化，農民牧民無處可去，貪腐的幹部也荒廢不管。還有大批的癌症村枉死家屬、環境維權人士，造成每年數千起的群體抗爭，越級上訪者，屢遭公安抓捕上銬…。中國連對自己人民都要迫害，會單疼你金門人？會真心替台灣政府紓解民生問題？

第三、先不說中國以詐欺毀信、顛覆文明秩序聞名國際，契約於中國，不過是廢紙一張；只有笨馬，才會相信「購水契約」能給你啥的保證，特別是水質。萬一哪一天，中國為了野心動機，揚言在水中施放生化戰劑、要挾你就範呢？中國只有你想不到的，沒有它做不到的。

陳福海為了年底選情造勢，無端砲打中央，彷彿只有共匪才能照顧縣民的福祉。金門另一位準參選人楊鎮浯，也以高姿態告誡蔡政府，「主政者應具宏觀視野」，為啥他的「視野」就看不見劉結一的狼尾巴呢？

（作者曾任國家電台記者，高雄市民）