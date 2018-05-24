社論》馬英九的「遺憾」 台灣人的「幸運」

證諸中國最近對台灣的霸道作為，其操控介入台灣的層面，已由政商界衍生至黑道、影劇圈，甚至宗教慈善團體，其影響力之深可以左右一檔在台製作、播放的連續劇之生死。（資料照，讀者提供）

美中貿易戰掀起波瀾，川普對中國頻下重手，但政策似乎搖擺不定，反覆詭譎，顯然對抗只是手段，目的在改變過去美中貿易一面倒、單邊出現以千億美元計赤字的不公平貿易狀態。當川普認定美中的貿易逆差、智財權盜用與強迫技轉等爭議為國安問題，亦即處理不當或延宕未解，將衝擊美國的霸權地位與國家利益之際，前總統馬英九卻仍拋出其一貫的對中傾斜論，向媒體感嘆八年任期的最大遺憾，就是「好不容易簽了服貿，卻要打掉，目的何在，我覺得是誤國，歷史會證明，他們做了非常錯誤的決定。」

卸任總統批評現任者在民主國家是不符合政治倫理的罕見案例，以川普之暴走、跳TONE，動輒歸咎前任政府的不是，亦未聞歐巴馬怒言相向，因此馬英九之不甘寂寞，到處招搖，乃是少見的政壇怪咖。尤有甚者，馬英九顯然並未記取八年任期厲行親中政策導致國民黨政權慘遭選民唾棄，幾乎全面崩潰之慘痛教訓，反而在年底選舉前重彈兩岸服貿舊調，不僅違逆全球尋求重塑公平經貿遊戲規則的潮流，更無異變相為中國搖旗吶喊，動機為何，昭然若揭。也就是，馬氏意圖將民進黨之所以陷入施政困境，小英支持度的低迷不振，歸因於未向中國傾斜，而在其任期最後的服貿協定「被打掉」，更是罪魁禍首。

其實，在中國崛起並展現銳實力，對外威逼周邊國家，對內箝制民眾的真面目揭露後，全球對中國成為全球市場以拉動消費的期待已經破滅，親中論退流行了，不再是地緣經濟的顯學。此際下台之後的馬英九猶執迷不悟，陷溺於經貿傾中論的迷夢，實在可笑。

事實上，馬英九執政時，台灣對中國的經貿依存度已經非常高，不論投資、人才或技術，抑或是對中國貿易佔比與外銷訂單海外生產比，均呈現嚴重的傾斜，台灣的製造業幾被掏空，導致經濟成長、就業與所得均陷入遲緩停滯狀態。而馬前政府竟然認為如此的傾斜度猶然不足，意圖強行通過兩岸服貿協定，乃招惹民怨，引發台灣史所未見的太陽花學運，適時阻擋了馬英九將台灣推入火坑，讓年輕人失去希望的偏執之親中路線。證諸中國最近對台灣的霸道作為，其操控介入台灣的層面，已由政商界衍生至黑道、影劇圈，甚至宗教慈善團體，其影響力之深可以左右一檔在台製作、播放的連續劇之生死。對於台灣親中那一塊，中國幾乎已成為地下政府，對台灣施展暗黑的負能量，製造拉扯、內耗、對立，希冀藉由經濟第五縱隊，由堡壘的內部瓦解台灣。

而中國的對台影響力，皆為經濟力的施展所致，那些軍機艦的擾台繞台伎倆，效用有限，不足道也。設若當年服貿協定偷襲成功，中國的經濟力一旦登堂入室，政治影響力必也隨之滲入台灣各角落，台灣將淪為中國的經濟殖民地，與香港類似，是一個無特區之名的特區。而台灣意圖經由服貿從中國得利，找到經濟活路，根本是痴心妄想。因為鄧小平打出的開放路線，表面採行資本主義與市場機制，實則只是利用外企的資金與技術，並設置貿易障礙保護、扶持紅色供應鏈。換言之，中國吸引外資與技術進入，終極目標是壯大中國經濟，一旦其建立經濟霸權，台商與外企的利用價值將被榨乾，再無立足中國之空間。

過去，兩岸經貿交流表面熱絡，但主要利潤則由少數大企業與紅色買辦所壟斷，絕大多數台灣民眾卻淪為經濟邊緣人；如果服貿協定通過，勢必使「輸者圈」更加擴大，且「輸者圈」和「贏者圈」的所得、財富差距越來越大，矛盾與對立更形尖銳，無法收拾。尤其，中國一向政經不分，對台野心不死，若是台灣掉入兩岸服貿協定的陷阱，成為中國經濟藩屬，就會先失去了經濟，最後連政治主權都丟掉了，國家自然也就被中國侵吞了。總之，服貿協定被打掉，幸運為台灣留下生機，太陽花學運乃是集眾人之力的救台運動；拒絕服貿協定，是絕大多數台灣人民所做的正確選擇，絕對不是誤國的錯誤決定，親中的馬英九及其徒眾們應該醒醒了。