社論》且看「馬英九現象」

卸任總統後，馬英九的官司不斷，國內外的公關行程也不斷，藍營統媒則為之敲鑼打鼓。有一種評論稱，馬英九現在的高人氣，比下了蔡英文現在的低人氣，甚至還有二○二○再出馬問鼎總統的風聲。侯友宜請馬出山並肩作戰，國民黨候選人也不像過去那樣迴避死亡之握。執政八年失敗，淪為「票房毒藥」，卸任反而「人氣回籠」，這是什麼樣的「馬英九現象」？

首先，雖然位居主席、馬規吳隨，但吳敦義並未成為藍營共主，洪秀柱們對他不信任，北京也對他有點冷淡，國共論壇至今遙遙無期。而面對今年的選戰，沒有提出選戰總綱領，也沒有展現戰略部署。於是，參選者猶如在大海求生，每個人都想抓一塊浮木。放眼過去，馬英九雖然司法纏身，但至今有關的案子都還暫能全身而退，遂成為參選者的浮木之一。看來，馬本人也躍躍欲試，只要維持一定的政治能量，「馬家軍」在黨內重新集結，甚至成為藍營的實質共主，對於司法過關、政治前途、兩岸角色便不無幫助。

於是，藉今年的選舉測試水溫，看看多少人會「還他公道」，值得馬英九一試。更何況，以目前的選舉實況來看，歷經兩場慘敗，國民黨可能已經接近谷底翻身；而民進黨連續兩場勝仗，按照將近兩年來的表現，不無可能即將反轉向下。既然國民黨沒有新共主，舊共主出來讓大家憶苦思甜，或許是國民黨參選者沒有辦法裡的辦法。只不過，黨國之子如今已經失去黨國奧援，光靠他的理念與政績，能夠產生多大的助選光環？進入選戰肉搏的階段，執政八年缺乏建設、延宕改革、連中誤台的傑作不免被拿出來重新檢驗，這對他本人的形象是正是負，考驗著台灣社會的判斷力。

其次，馬英九儼然有敗部復活的自我感覺，最主要的因素仍在於蔡英文近兩年的執政困局。完全執政，把國民黨完全打趴，本來是創造新局的大好機會。可惜，小英初期委諸老藍男，延誤國內的產業經濟，讓對馬英九失望者繼續悶，直到賴清德組閣，積極處理勞基法再修法、解決工商企業界所詬病的五缺問題等，小英政府的總體形象終於稍有好轉。然而，年底選舉的日期也近在眼前了，經濟好轉的統計訊號，能不能在未來幾個月化為有感政績，可以期待卻不能過度樂觀。另外，由於拒絕一中共識，北京持續施壓，一面以「惠台」措施凸顯小英政府的困境，一面以機艦繞台擾台恐攻民心士氣，北京這個第三方參選者，會用什麼方式玩弄銳實力，介入今年年底的選舉，是一個不可忽視的變數。

此外，改革與轉型正義，原本最容易得分，但主其事者未能掌握節奏，民意透過選票支持加速改革，諸如公教年金改革卻迷信所謂的社會對話，為反對改革者搭設舞台，結果反改革的少數人無限放大聲量，一副反改革有理的樣子，曠日廢時搞到支持改革者悶到不行。司法改革，雷聲大雨點小。黨產，附隨組織婦聯會竟發生資料遭毀情節。軍人年金改革，樓地板優於公教警消，又另生雜音，陳抗脫序升級。首任促進轉型正義委員會主委人選，更引發力挺轉型正義者的內部爭議。反改革一方的反動，支持改革一方的不滿，改革與轉型正義自陷於進退維谷，不啻為馬英九拉開重新站上舞台的序幕。猶豫不決，遂令口水之爭淹沒了行動，何其可惜。

話說回來，馬英九再出來蹚渾水，藍營統媒操作新版「馬英九現象」，也不完全是一件壞事。有道是，距離產生美感，馬英九卸任了，蔡英文當家了，許多人逐漸淡忘那八年的痛苦，反將延續下來的痛苦歸咎現任者遲未兌現競選支票。在這種社會心理的反差之下，如果馬英九又從歷史的任意門回到現在，搞不好原本他還沒暴露出來的本質會暴露得更徹底。果真如此，馬英九與主流民意背離更遠不僅會帶衰助選的參選者，也會喚起台灣社會對他執政八年藍綠皆怒的記憶，而提前結束了二○二○的政治想像。