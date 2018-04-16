自由廣場》趙少康的謬論

◎ 許又方

名嘴趙少康在某報論談發表對教育部「卡管」的「高見」，大意是說，教育部不能僅憑爆料就做決策，應該提出具體證據，以決定管中閔的去留；而且他認為管目前既無公職在身，何必出面為自己澄清？最後他定調「卡管」是政治鬥爭，是白色恐怖(https://tw.news.appledaily.com/forum/realtime/20180413/1333385)。趙的看法似是而非，實在值得商榷。

首先，教育部對管中閔是否合格擔任台大校長的質疑，只是媒體亂爆料嗎？根據教長潘文忠接受立委質詢時所言，教育部共收到三十一項具名的檢舉，質疑管曾在中國多所大學兼職，而且媒體所披露的台大教授檢舉資料中，也的確有極明顯的證據顯示，廈門大學將管中閔列在招生簡章及課表中。既然如此，難道教育部不用釐清嗎？不用給當事人說明或申辯嗎？不給他機會親自說明，才是「白色恐怖」吧？沒錯，管中閔是可以選擇沉默，這是言論自由保障的權利，但他緘默並不表示外界即可以停止質疑、教育部可以就此放過不查清楚。

其次，趙少康認為，廈門大學既已公開申明管「不兼職、不開課、不支薪、不擔任碩博生指導教授」，為何教育部就是不信？稍有常識的人都知道，不能相信片面之詞，如果趙主張廈大的話可信，那為何檢舉管違法兼職者的話不能信？（既無兼課，何以課表中會有管的名字？）正因不應任意相信一方之言，所以教育部才必須慎重釐清，不是嗎？否則，早在中國國台辦信誓旦旦為管中閔背書時，教育部就應該發給管大學校長證書了。但若真如此，請問教育部還有何公信力可言？

筆者同意，如果教育部真的查明管中閔有違法兼職的事，就應當機立斷，免除管擔任台大校長的資格；但若實在查不到具體事證，那麼就依「大學法」規範，讓管順利上任。但是，在事情尚未進一步釐清，至少仍有一半的人對管的適任性有疑問前，教育部必須秉公處理，勿枉勿縱。試想，若在未查清楚的狀況下讓管上任，最後卻發現他的確曾違法到中國兼職，那麼教育部跟台大，乃至管本人，套句趙少康的話，不就都「糗大了」？

（作者為東華大學教授）