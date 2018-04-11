自由開講》尋人啟事：協尋管中閔教授

魏國浩

國民黨看起來真的是急了，眼看管中閔的料越挖越多，還不知道哪一天才會結束，而國台辦一席「管中閔沒有兼職沒有授課」發言，反而更讓人起疑，原來管中閔在中國大陸的所作所為，已經驚動到大陸對台最高單位都必須要跳下來澄清了，這大概是中華民國教育史上第一遭，說起來這還是管中閔莫大榮幸。於是乎發現葉俊榮部長的名字也出現在浙江大學的網站上，欣喜若狂的趕緊跳出來爆料，只不過居然是請一位台北市議員擬參選人出頭，立法院國民黨諸公才接著打蛇隨棍上。這就啟人疑竇了，照理說，如果這個證據真的如此一刀斃命，哪裡還輪的到一個小小的議員候選人拿來為自己的初選鋪路呢？

其實答案很簡單，就是國民黨自己也心虛，一來怕這個議題繼續打下去，不小心還把管中閔之外的一干國民黨前朝官員也拉下水，二來葉俊榮部長的這個案例，說真的不過是符合教育部函釋中的一般交流常態的短期客座講學，根本也談不上聘任不聘任的問題，自然也沒有兼課與否的疑慮，與管中閔的狀況相比，不管在兩人去中國大陸的背景與目的上，完全是不一樣的情形。

但國民黨到現在為止一直沒有搞懂，管中閔案的問題根本不是在於去「中國大陸」講學，而是在於：

第一，管中閔去中國大陸的期間，正擔任馬政府時期的國發會主委，就算卸任，也受到《兩岸人民關係條例》管制，最少三年是不能夠到中國大陸的。

第二，管中閔被發現在廈門大學擔任教職的第一時間，廈門大學曾確認他確實在廈門大學從事教學工作，是事後才改口管是「不授課不支薪」，但問題是廈門大學又把他列為「長江學者」的候選人，根據中國大陸「長江學者」的推薦辦法，是要該所大學聘任被推薦的人選為「特聘教授」或是「講座教授」，才能夠獲得「長江學者」的計劃補助。就這一點而言，完全可以反駁國台辦跟廈門大學替管中閔辯解他「不授課不支薪」。

第三，管中閔除了於台灣大學擔任財金系教授之外，他同時還是計量中心的主任，這是行政職，完全具備公務員身分，而既然有此身份，為何還能堂而皇之的到中國兼課呢？

管中閔去中國大陸的期間，正擔任馬政府時期的國發會主委，就算卸任，也受到《兩岸人民關係條例》管制，最少三年是不能夠到中國大陸的。（圖：本報資料照）

從上述三個問題可以看出，管中閔與葉俊榮部長的狀況，完全無法類比，但到現在為止，管中閔完全沒有公開說明過這些疑問，事實上，只要他拿出證據對外說明，所有的疑問全部煙消雲散，台大也能快點有個校長，社會也不用因此陷入紛擾，偏偏就是管中閔的這個態度，躲在國民黨陣營的後面，放任政治力不斷的將單純的事情模糊化，而一干泛藍媒體各各如嗜血鯊魚般，發現葉俊榮部長好像也有去中國講學，彷彿溺水的人抓到一根繩般，不管是專題、獨家還是社論，立刻群起而攻之，令人看了不禁發噱，第四權的實踐者原來可以墮落至此，難道管中閔才是藍營的新共主嗎？

奉勸管中閔教授，早日出來對外說明上述的疑點，躲躲藏藏，實在不是個「爺們」！

（作者為智庫研究員）

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