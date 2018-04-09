鏗鏘集》校長推薦信怎麼寫？

專替中國統戰唬弄的媒體，玩弄「百分比」遊戲，誇張中學畢業生也颳起「西進」風，台南一中校長替學生寫推薦信寫到半夜。把台灣學生推薦給不同政治、教育理念的大學，不知道校長的推薦信怎麼寫？

可以想像，民主國家所欣賞的好話不能寫。如果校長稱讚申請的學生，「追求真理，想像力豐富，能獨立思考與判斷」，那可能就讓他當機。

校長也不能說實話：該生在台灣無法進頂尖學校，希望在中國名校過水；該生希望以中國為跳板，方便申請歐美名校研究；該生父母在中國，不願獨自在台灣上學。

他更不能「白痴」說該生存心虛榮，「有出國留學夢」，但歐美學費太高，語文困難，中國優待台灣學生，因此到中國讀大學可以廉價「出國留學」，一圓美夢。

要替學生寫推薦信的中學校長，寫起八股便只能「入境」隨俗，學中國人說假話：該生胸懷大志，民族情操強烈，強力擁抱習主席的「中華民族偉大復興」和美妙的「中國夢」。

他可以把謊言說得更大：該生不是「天然獨」，而是「天生自然統」，學成後要致力於促進「中國統一」的使命；該生堅信馬列毛習主義，習大大不受任期限制的「中國模式」是全世界最好的制度。

如果校長老油條，只含糊其詞稱讚該生「品學兼優」，問題便大：「學」可以用成績單佐證，「品」是否包括誠實、正直、不說謊、不偽證、有正義感？這些品德在中國是坐牢之道！

中學校長應當重視教育的價值，和中國教育的「特色」，對學生的選擇可以尊重，但要瞭解真正原因，而不是誇張一到十的「成長」，和挖空心思寫見不得人的推薦信。（作者王景弘，資深新聞工作者）