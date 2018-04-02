鏗鏘集》破損商品就應退貨

管爺要賣給台大當校長，卻被發現貨色高度破損，依誠實買賣的規矩，破損的商品就應該退貨，沒有什麼好爭辯。

如果管爺自己不退貨，台大也不知退貨，那對台大、對學界、對台灣、對中國都送出錯誤的訊息，烙下一堆可恥的印記。

不退貨便如同宣示學術不必誠實，學生抄老師，老師抄學生，拉幫結派，百無禁忌。管爺治校的台大，學生教師享有更多「抄襲的自由」。規避法令，隱瞞兼職，幹不可告人之事，也不必難為情。

管爺當成校長，意味不顧台灣法令，只看中國臉色的作為有正當性；他可以賣力推動「一個中國」的「交流」。接受國台辦撐腰當上校長，使台大淪為「中國台灣大學」，與廈門大學同流，中國統戰戰果輝煌。

管爺自命瀟灑，高人一等，得意忘形之餘，人頭到處掛，名利雙收，幹正經學者所不為之事，卻還惡性推銷，要當與傅斯年、錢思亮齊名的台大校長，這才被發現他追逐名利的不誠實作風。

如果管爺做人多一點誠實與正直，廈門大學付不付錢，他都不應該同意掛名當人頭。台大在世界大學排名，好歹還在五十至一百之間，廈大只是中國第十六名大學上榜，排到四百二十至四百四十，管爺在炫什麼？

他掛名的研究院，竟有「王亞南學術思想研究中心」，政治學店特色鮮明；經濟學博士班學生，中國學生五十三人，外國學生六人，「港澳台」學生五十人；碩士班二百二十四人，中國學生也只佔一半。這是吸引外匯的大量加工製造業。

在這種學校掛名是自貶身價，如果管爺當上台大校長，台大蒙羞、學界蒙羞，台灣蒙羞，只有國台辦和爺們才開香檳慶祝！（作者王景弘，資深新聞工作者）