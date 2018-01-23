自由廣場》再論「中國磁吸台灣低薪」問題

◎ 黃天麟

前經建會處長張教授投書「中國磁吸只是低薪原因之一」，針對拙文「中國磁吸，台灣低薪」提出五項質疑。低薪是當今台灣最棘手之經濟難題，攸關全民，必須進一步釐清，僅依序釋疑如次：

第一點：張文所陳「實質投資增加方能創造就業、提升勞動生產力與附加價值、改善貿易條件帶動薪資增加」，是經濟學之ABC，誰都不否定。問題是，扁、馬政府都基此相繼推出了「知識經濟發展方案」、「馬上辦中心」、「00、66、88工業區租金優惠措施」、「振興產業兆元優惠融資計畫」、「服務業發展綱領及行動方案」、「8100台灣起動」（以上扁政府），「產業創新走廊、愛台十二項建設」、「振興經濟促進就業措施」、「六大新興產業、四大智慧型產業、十大重點服務業」、「黃金十年國家願景」、「101出口龍騰計畫」、「經濟動能提升方案」、「創業拔萃方案」（以上馬政府），夠多吧，計畫都很周延，但都無績效。何以故？張教授說是因「主政者未落實執行」。張教授也是經建會官員，難道是「能混即混」嗎？筆者認為，政府以政策推動，必多少有效果，只是其效果假設是正的「+3」，但因「中國磁吸」效果是負的「-6」，即台灣的經濟動能必逐年下降，馬政府後期經濟成長下降至○．八一％，是因他盲目採「ECFA整合」政策之結果。換言之，台灣失落的十七年，中國磁吸是元凶。

第二點：張文說：「中國磁吸台商，拖累台灣景氣或薪資有限」。這就是睜眼說瞎話。累積投資中國（即被磁吸）市面粗估應已逾九千億美元，藍營自估亦逾三千億美元，不管何者為正，都是天文數字。張文又說：「台商返鄉，反而在台灣募集巨額資金倒流中國」。這正可證明「中國磁吸」是無孔不入，凸顯出中國磁吸是台灣悶經濟之元凶。

第三點：張文認為「只要台灣超額儲蓄之三分之二導入投資行列，今日台灣景氣薪資就完全改觀」。沒錯。問題是，政府已使出全力要企業投資台灣，推出數以百計的促進措施，企業還是選擇中國（註：八十％之上市櫃公司在中國設生產中心），顯然，超額儲蓄是「中國磁吸」之果，「磁吸」不除，台灣之超額儲蓄問題必持續存在。

第四點：企業組裝代工厚利者非寥寥可數，很多很多，且很多具成長性。台灣是這樣長大的。

第五點：台幹百萬人加上親族，占總人口之十分之一以上，又屬高消費群，減少國內消費十％是低估，絕對十％以上。國內消費之減少也是「低薪」的一大原因。

（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）