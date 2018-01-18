自由廣場》中國磁吸 台灣低薪

談錯誤的診斷、錯誤的藥方解決不了低薪問題

◎ 黃天麟

蔡總統在與媒體的年終茶會憂年輕人低薪問題，說「最低工資三萬元是我的夢想數字」。做為領導者，必先有夢，而後有目標，目標之後就有做法。基此，提出了一、產業升級轉型；二、鼓勵企業加薪；三、調整基本工資等五大方案。

日前自由時報也刊登了由前台大教授執筆的「低薪探原」大作，認為採用津貼及獎勵的行政手段促進加薪必將扭曲市場勞動價格，並將台灣低薪問題歸責於一、企業結構；二、勞工技術因素及三、企業出口代工模式等沉痾。

低薪問題非一日之寒，朝、野爭論已十餘年，但都沒抓到元凶，即使此次蔡總統所提的「產業升級轉型」，台大教授主張的「優化投資環境」、「誘導龐大游資引入投資行列」等等，可以說都是學、官界十餘年來的標準答案。扁、馬政府也基此推出數以百計洋洋灑灑的「╳╳措施」、「╳╳計畫」，但績效全無。

說實在話，十餘年來被抓來做為罪魁禍首的「產業升級轉型」、「出口代工產業模式」都是低薪的代罪羔羊。事實是，台灣有台積電，其產業結構足以與韓國抗衡，也有大立光及好幾家股價上千元的好廠，其創造的附加價值，還高於美國大廠，哪來轉型、升級不足的問題？

同樣，改善投資環境、五缺等命題也都是欲加之罪。國際評比台灣的經商環境、國際競爭力一直都名列前茅，都優於韓國及中國。

那麼「低薪」的真正元凶是甚麼？「它」其實一直在你眼前，只是為了「意識形態」或因怕惹上麻煩故意視而不見而已。「它」就是「中國之磁吸」。是台灣特有問題，其他國沒有的。所以從學院經濟學是找不到答案的。

被中國磁吸的台商有多少？據統計「約有八十％上市櫃公司的製造活動都在中國」。數以萬計的非上市櫃的中小企業更是不遑多讓，在中國之台商數應已超過十萬家。去年我國對中直接投資金額仍然高達九十億美元（經政府核准金額），台幹在中國粗估亦達一百萬人，減少了國內消費十％以上（註：國內消費不振原因）。

這些台商在中國享受低成本、大市場的好處，回過頭來搶奪本土的中小企業國內外市場，拉下台灣整體經濟附加價值及貿易條件，這才是低薪的真正元凶！

優化國內投資環境、鼓勵企業升級轉型等口號與藥方，經十餘年的經驗對「中國之磁吸」是無效的，直接從「減少企業對中投資」下手，是當今政府解決「低薪」的唯一途徑。（註：建議透過稅制或公權力）

（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）