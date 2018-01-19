自由廣場》中國磁吸只是低薪原因之一

◎ 張溫波

貴報自由廣場一月十八日刊載：「中國磁吸 台灣低薪：談錯誤的診斷、錯誤的藥方解決不了低薪問題」一文，武斷否定筆者對「低薪探原」（自由共和國一月十五日）的論述，並扯進「意識形態」，亦批評蔡總統主張「產業轉型與升級」是十幾年來的標準答案。該位作者（國策顧問）斬釘截鐵地直言：台灣低薪的真正元凶就是「中國之磁吸」。該作者指出上市櫃公司八十％的製造活動都在中國，包括非上市櫃中小企業的台商在中國應已超過十萬家，去年台商對中國投資仍達九十億美元，減少國內消費十％以上，云云。這些論調殊值一一釐清，以免誤會社會大眾。

第一、廠房及設備、科技研發創新創意的實質投資不斷增加，具有創造就業機會、提升勞動生產力與附加價值率、改善貿易條件、增加技術能力、提振經濟活力與深化潛力、帶動薪資增加的重要效果，以奠定整體經濟穩健成長的基礎。產業結構強或弱是「果」而不是「因」，就因為實質投資嚴重不足，才導致經濟景氣轉弱，實質經常薪資停滯的狀態。各界呼籲擴大公、私部門投資，促進產業結構轉型及升級，其理甚明。主政者未落實貫徹政策執行，才使此一口號延續十幾年。

第二、該作者指稱，中國磁吸台商投資對岸，享受低成本優惠，雖然侵蝕台灣內外市場版圖，但拖累台灣經濟景氣或薪資提升有限。試問台商若退出中國市場，前進新南向各國，結果還不是一樣。十年前，主政者採取低稅鼓勵台商返鄉，反而在台灣募集巨額資金，倒流至中國，並在台灣製造不少黑心食油、炒房等嚴重負面衝擊。

第三、持平的說，中國磁吸台商並非低薪的真正元凶，只是原因之一。果真如此，台灣的經濟及全民都沒有希望啦。尤其是去年台商投資中國九十億美元（折合新台幣二千七百億元），只占去年超額儲蓄二四七六五億元的○．九％，對台灣低薪的衝擊沒有該作者想像那麼嚴重「元凶」的可怕，往年的情況大抵如此。二○○五至二○一七年台灣超額儲蓄累積高達一九八一四九億元，同一期間只要這一龐大剩餘資金的三分之二導入實質投入行列，今日台灣經濟景氣、就業、薪資就完全改觀了，也不用主政者對產業轉型、升級及低薪苦思不解。這是就事論事，何來「意識形態」的誣控。實際上，筆者拙文並沒論述這一名詞，為何入罪於人！

第四、企業組裝代工出口厚利者寥寥可數，不宜以少數高成就個案視為通案，自感得意。否則，對問題論述及政策規劃更易誤導。

第五、該國策顧問指出，中國的台幹百萬人，減少國內消費十％以上，資料來源何在？台幹在中國消費，對國內消費難免有所影響，但實際數字應有根據。台灣移民美、加、日本、澳、紐等總量何止百萬人，這些富翁每年消費額會低於台幹嗎？

（作者曾任台大教授、經建會處長退休）