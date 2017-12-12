社論》有效遏阻中國的滲透行動

澳洲與中國的關係，近日出現爭端。澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）在回嗆中國時，甚至沿用當年毛澤東的口氣，強調︰「澳洲人民站起來（了）！」這一事件對澳洲來說，是凸顯對中國滲透其國內政治的警覺與對策。從台灣角度看，是中國正強力滲透各國，身為中國首要併吞目標，對此不容等閒視之。

澳中雙邊關係緊張，因澳洲政府本月五日宣布將制定新法，明文禁止外國政治獻金，並擴大間諜罪的定義，以防止外來勢力影響國內政治；滕博爾明言，「多項報告指出，中國正在澳洲運用影響力」。據《紐約時報》及澳洲媒體報導，中國以派出大量留學生和商人、建立自己的組織、對政治人物大筆捐款等途徑，試圖影響澳洲政界、商界、學界和媒體。澳洲反對黨參議員鄧森日前即被踢爆收受中國商人獻金，支持中國的南海政策。滕博爾因此表示，澳洲負擔不起對外國干預威脅天真以對的後果；針對中國的否認及抗議，他強力回應。

澳洲只是一例，越來越多國家對中國的滲透已大有警惕。上週二，美國國家民主基金會發表「銳實力：專制影響的崛起」報告，分析中國與俄羅斯向民主國家輸出政治影響力的手法。報告指出，不同於以軍事和經濟手段強迫或收買他國的「硬實力」，也有別於經由文化、普世價值、公民社會等特色說服或吸引人心的「軟實力」；「銳實力」主要以偽裝掩蓋其國家主導的本質，透過干擾和操控所提供的資訊，目標鎖定媒體、學術、文化、智庫等意見領袖。基金會專家路德維格（Jessica Ludwig）舉實例說明。中國近年在各國大學校園廣設孔子學院，於教中文、書法等打著文化活動的招牌之下，常以展示會等宣揚中國對西藏和周邊地區的主權，也禁止在課堂討論西藏、台灣相關話題。

不僅如此，中國在大力推廣民間交流、文化活動和教育學術等項目之外，還利用民主體系的開放環境，收購媒體，提供免費資訊或內容，企圖左右民主社會的輿論和公共政策討論。最近，由中國央視製作的紀錄片「一帶一路」，在包括台灣等許多國家播放，大多數觀眾並不明白，這其實是中國政府的宣傳片。

實際操作上，中國滲透各國並非散彈打鳥，而以具影響力的特定目標為先︰社會菁英、政策制定者、議員、政黨成員、前外交人員均屬之。一如上述報告所指出，這是「一場專制政權和民主國家展開的全新較量」，「專制政權的『銳實力』應被視為刺破民主制度的匕首尖。」

事實上，中國對各國的滲透手法，相較於對台灣的所作所為，只算小巫見大巫。台灣由於國家認同出問題，民主政治帶來的政黨輪替，反而導致敵我關係錯亂，國民黨的「聯共制台」尤為中國敞開滲透大門。美國國家民主基金會以中歐及拉丁美洲新興民主國家為例的報告，中國在其間所使出的收買媒體、籠絡特定對象、提供文宣、擴大交流等手段，中國早已對台灣在這些方面下手多年。

更惡劣的是，台灣有一些人其實不待中國統戰、收買或滲透，會因個人利益或意識形態而自行貼上北京去卑躬屈膝。離譜的，澳洲與中國遠隔重洋，滕博爾總理猶強調，負擔不起對外國干預威脅天真以對的後果；台灣與中國近在咫尺，卻彷彿是毫不設防的中國滲透顛覆樂園，退將和黨官去北京聽習近平訓話，軍人當中國間諜輕判服刑照領退休俸。

從而，台灣對中國來說，既是滲透樂園，它當然樂於充分利用。在新興民主國家，它也許只針對在輿論、學界或政界有影響力的意見領袖下工夫。在台灣，它有如水銀瀉地，不限意見領袖，還從基層做起，三中一青、藍八縣市、一代一線，包括免費招待旅遊、就學就業創業優惠到吸攬人才、重金挖角，手段盡出；何況台灣還有一群自甘被它統一的黑道、白道馬前卒。

所幸這一對中國滲透幾近不設防的惡劣景象，最近在刑法外患罪修法及清查起訴統促黨成員的司法行動中，似有改進和扭轉的跡象。完全執政的民進黨，對如此攸關台灣存亡的敵國滲透威脅，不容天真以對，須積極行動，有效遏阻。