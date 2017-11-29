社論》從「軟威權」到「硬專政」的中國質變

遭控「煽動顛覆國家政權罪」的我國公民李明哲，昨經中國中級人民法院判處五年有期徒刑，李明哲對中國媒體表示：「認罪，悔罪，不上訴，服從監獄管教」。李明哲事件不僅說明，台灣人民到中國的風險越來越高了，平行發生的還有北京對內專政的再加強。專政的再加強，不是只針對政治思想。北京當局近日以安全隱患為由，強行拆除上萬違建戶，在寒冬中驅逐數萬名「低端人口」︱︱低收入弱勢及外來打工族。有區委書記下令：行動「要來硬的！要出狠招！」「今天開始能拆就拆，不要等到明天去」。隨著北京清除「低端人口」，寧波也開展「大排查大整治」，將分租房屋列為檢查重點；廣州也宣布對分租房屋等進行整治。「清退低端人人有責」，儼然成了新的政治運動。

那些大城市裡的低收入、打工族，面對國家暴力幾乎沒有反抗能力，只能任人宰割。然而，只能任人宰割者，也不是只有這些弱勢族群。相對於台灣的李明哲、李凈瑜夫婦，中國也有一對落難夫婦：劉曉波與劉霞。「零八憲章」起草後，劉曉波在二○○八也以「煽動顛覆國家政權罪」被捕，隔年遭判刑。這位二○一○諾貝爾和平獎得主，無法出席頒獎典禮，還被北京當局關押至死，最後連骨灰都不保；而他的遺孀，至今猶失去自由。劉曉波與劉霞，李明哲與李凈瑜，不同背景卻蒙受同樣的國家暴力，這就共同說明了當前中國的危險性。這種危險性，今天指向清除「低端人口」，明天又將指向什麼？高層權力鬥爭落幕了，鬥爭指向社會、經濟矛盾，似乎才要拉開序幕。

世人恐怕要及早看清楚，尤其是台灣的政府與人民，過去五年的中國已經發生了質變。這種質變，不是某些人所認為的，中國共產黨已經進化為「非共產黨」或「新共產黨」，而是從江澤民、胡錦濤以來的「軟威權」發展趨勢，扭回到毛澤東時代的「硬專政」。「軟威權」，並非政治改革所致，而是伴隨著經濟成長的權力者以權謀私，可觀的經濟利益弱化了政治紀律。隨之，「硬專政」，則以倡廉反腐打貪掩飾權力鬥爭，打破政治與經濟的集體領導（共享權力、分食利益）的慣例，走向個人獨裁、長期掌權。「硬專政」，對內將國家暴力使用到淋漓盡致，對外將普世價值用力踩在腳底。而且，憑恃著市場與工廠、軍事崛起、大國外交等，對全球的和平發展都投下變數。置身於「硬專政」周邊的台灣，李明哲事件堪稱一個縮影，如何對「硬專政」進退得宜、明哲保台，挑戰就在眼前。

在此之前，香港爭取雙普選，引爆雨傘革命，北京則回應以「全面管治香港」，反擊民主呼聲與國際關切，「硬專政」的幽靈自此盤據在香港上空。十九大之後，中國軍機軍艦繞台，進出宮古海峽、巴士海峽、台灣東部海域，成為對台衝突邊緣策略的新手法，也是阻絕美國救援的武力投射展示。所謂的「六個不允許」，配以一代一線、準國民待遇、招聘台灣教師、吸引台青就學就業，形成了對台灣加強壓制國家象徵、政府地位，同時統戰工商企業、民間社會的兩手操作。一直在等待善意回應的小英政府，不能在兩岸政策作為繼續被動退守，以免在窮台、去政府、外交封殺下被架空，傾向獨立的社會根基逐漸遭到掏空。

李明哲遭判刑後，有人指出這是對台灣釋出未來更多邪惡措施的警告訊號，救援團體則批評小英政府太軟弱。其實，我國籍詐欺嫌犯遭中國施壓他國，遣送中國審判，早已露出北京計畫性營造「實質管治台灣」的鋪陳。李明哲事件，小英政府實際上能做的有限，受到國內批評乃是意料中事，只不過，一年多來的善意換絕情，情何以堪？北京擺明了，要對兩岸「硬專政」，沒有一中沒得談。以故，善意不變，沒有籌碼，小英政府等於自綁手腳，徒招國人不滿。小英既有豐富的談判經驗，應可想像突圍之道在於創造籌碼，而非坐困愁城。李明哲事件如此，兩岸互動化被動為主動，何嘗不然！