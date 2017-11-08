社論》誰在毀損自己的國旗？

有「台灣國」成員前年十月十日割損十多面「中華民國國旗」，一審依侮辱國旗罪判拘役二十天，二審認應受言論自由保障，改判無罪。檢方提起上訴後，高院合議庭認為，國旗是國家象徵，享有尊榮性，但它對每個人的意義並不一樣，為了彰顯國旗的自由、平等、博愛精神，應該包容毀損國旗的「表意行為」，而不是用最具嚴厲性的刑罰手段加以制裁，因此裁定本案停止審判，並聲請釋憲。

審判期間，被告當庭陳述，「不認為那是我國國旗，如果是…會用我的生命保護它」，「藉由這個行動證明中華民國沒有正當性」，「這面國旗不該出現在台灣，它代表殖民及壓迫的象徵」。而台大法律系退休教授陳志龍指出，刑法在一九三○年代制定時，受法西斯主義和納粹德國影響，把國旗當成象徵符號來保護，其實國旗只是形式上的東西，不該用刑法處罰；二次大戰後，各國立法趨勢都把類似罪名拿掉。他表示，刑法應該只處罰個人法益，類似本案侮辱國旗等損害國家法益的罪名，其實都是假的，侮辱國旗不致造成實質損害，應只有民事賠償問題。換言之，即使是民主產生的國家象徵，也沒有國家凌駕於人民的道理。

與此同時，中國人大常委會正在審議，「國歌法」禁止在公共場合惡意修改國歌歌詞、侮辱國歌，適用於港澳，違者可能處以徒刑、拘役、管制或剝奪政治權利。這個歷史活化石出場，正好可以具體示範，當初中華民國制定刑法侮辱國旗罪，是怎麼樣的黨國法西斯氣氛。這也是當前，民主台灣與專制中國，對於國家與人民的關係定位，差距越拉越大的寫照。所謂「沒有台灣夢的中國夢肯定是不完整的，沒有融入祖國的台灣夢像黃粱一夢」，「台灣言論不自由、思想被壟斷、民主被少數人把持」，這種人，在台灣大概會支持毀損國旗罪，但到了中國又認賊作父入籍入黨。可見，他們的國旗之愛，攏系假的。

其實，青天白日滿地紅，在中國已成歷史性文件，在台灣則意象錯綜複雜，愛恨情仇的對話與較勁，依然還在進行。一、馬英九們愛這面旗嗎？當然愛！愛得像初戀情人！不過，那種愛也有條件：沒有中國幹部的場合、不是國際性質的場合，他們愛得如痴如狂，還怪別人愛得不夠、愛得假；然而，中國、國際因素擺在面前，他們立刻將這面旗捲起來，還不准抗議者舉旗。問世間，情為何物？動不動就說愛，到底愛的是甚麼？彷彿內心深處的真愛並未吐露。

二、許多人受到國民教育與國際打壓之影響，對這面旗已經從習慣產生感情，每當台灣對外場合（面對中國或國際），這面「被禁止的旗」忽然一亮，就能引起大家共鳴，愛國情緒油然而生。但是，這一種感受的人，對這面旗的認知與馬英九們完全不同；後者認為這面旗代表的國家涵蓋中國與外蒙古，而前者認為這面旗代表的是台澎金馬二三五○萬人，與中國、外蒙古無關。

三、正如「台灣國」成員所陳述，「不認為那是我國國旗，如果是…會用我的生命保護它」。一九四九，這面旗被外來政權從南京帶來插在台灣，當作反攻大陸、爭奪正統的號召旗幟。結果，反攻無望，民主改革，台灣在中華民國體制下追尋民主國家，沿用其外殼而實為新造的國家只待正常化。於是，如果經由民主程序，眾志選擇新的國旗，大家都會對自己的決定心悅誠服，「會用我的生命保護它」。

如今，這面旗很尷尬，它受到「台灣國」的質疑，其實只是追求正常國家象徵行動，而有人卻想利用它同時消滅中華民國、併吞民主台灣，這才是「中華民國總體」最嚴重的危機。高談「國軍共軍都是中國軍」、「不再反共要促統」、「融入祖國的台灣夢」者，變節之前，愛國愛旗護國護旗，但愛到最高點翻滾到中華人民共和國、五星旗，也快得像升降旗一樣，而且毫無愧色。這種「毀損」國旗及其所代表之國家的行為，堪稱十足的叛國，可惜，毀損國旗罪卻辦不了那些偽善者。當初制定毀損國旗罪的法西斯黨國地下有知，一定會吐血、吐血、再吐血。