社論》世界最大的民主國家？

中共機關報「求是」稱：「中國才是世界最大的民主國家」。這樣的一個命題，很多人聽起來都覺得非常刺耳。不過，此話在中國被堂堂皇皇講出來，也不能簡簡單單地當笑話看，相反地，大家不妨透過此一現象深入解讀，到底世界範圍內的民主發生了什麼變化，以至於一個建國以來便打壓民主不遺餘力的政權，竟然在此時此刻出現「中國才是世界最大的民主國家」的「中國強話語」？

首先，此一「中國強話語」出現在川普訪中之後。習近平在紫禁城待客，至少表面上是賓主盡歡，川普甚至還讚美東道主是個「令人尊敬且強而有力的人民代表」。事實上，這位東道主才折磨死一位諾貝爾和平獎得主，而且對民運、維權毫不手軟，甚乃對周邊國家不斷秀肌肉。儘管如此，民主老大哥卻對專制老大哥推崇備至，連外孫女也成為討好天朝的表演者。國際體制，過去西方國家所主導，講的是民主自由人權；如今中國經濟崛起，主題變成市場與工廠。西方的民主國家，面對東方的開發獨裁國家，已少有領導人願意為抽象的普世價值，犧牲本國的具體經濟利益。於是，中國有市場與工廠，西方國家的領導人也就紛紛從政治人轉型成生意人了。政治人加上生意人的複合角色，川普與習近平的交往模式開創了東西國家的互動新模式，豈偶然哉？

問題的濫觴，其實不在川普，也不在現任的西方領導人，而是全球化的跨世紀轉變。鄧小平啟動的經濟改革，恰好銜接西方國家的全球化浪潮，原本西方對中國的盤算放在，打開竹幕的市場與工廠，進而促使和平演變，最後以資本主義的勝利作為劇終，一如蘇東波共產政權垮台。但這樣的盤算，很快就證明是西方的誤判。一九八九，天安門屠殺，西方對中國的經濟制裁，在爾虞我詐之下其實是光說不練。蘇東波，西方國家看到勝利的捷報；然而，當時中國的「有識之士」便決定不能步其後塵。這批人主要是當年的太子黨，也就是中共革命元老的政軍經二代。而習近平，正好是這樣的政軍經二代，豈偶然哉？

全球化行進至今，已出現不以設計者的意志為轉移的景觀，那就是，跨國企業變成沒有邊界的國家，他們可以跟民主的、專制的、野蠻的政府密切合作，獲得最大的商業擴張，從而回過頭來影響本國的政策。於是，本國的民主自由人權，無助於企業對外開拓，他們卻有辦法阻止本國政府干涉他國政治迫害。以故，新興國家的經濟無法拉動民主，例如中國經濟快速崛起，民主自由人權卻進入史無前例的黑暗期。北京，成為做生意的空間，而不是談普世價值的場域。習近平，所到之處不會受到干涉內政的尷尬，反而處處受到經貿與商業合作的探尋。市場、工廠、特許，取代了民主、自由、人權。這就是「中國強話語」的背景，不是嗎？

不論好惡，這是一個新的世界變局。半個世紀以來，台灣在西方國家的普世價值要求下，逐步走向今天的民主自由人權國度。令人遺憾的是，當台灣人民以融入普世價值為榮之際，先進國家卻已琵琶別抱中國的市場與工廠，連台灣的商界也有人宣稱民主不能當飯吃。也許，這是西方金融資本主義的自我反噬，經濟與金融危機層出不窮，貪婪資本主義搞得勞民傷財，從而賦予中國這種極大規模的開發獨裁新的價值。「中國才是世界最大的民主國家」，Money talks。

而這，為台灣帶來了新挑戰。台灣要維護主權獨立現狀，要維護民主自由人權，要經濟成長與國際經貿，全球化也不可完全沒有中國這塊拼圖，這些內涵互相衝突的價值與行動，造成了近年來台灣的民主躁動，離中國太近也不安，離中國太遠也不利。在這樣的情況下，台灣的民主會產生什麼實踐動態？台灣對外簽署貿易協定，頻遭中國從中作梗，自由市場原則走樣，所謂的窮台政策不可忽視；而本土政權執政，台灣人認同反顯衰退，赴中就業則成統戰重點。歷史走到這一步，嚴厲考驗似乎才要開始；時代正在考驗台灣的執政者，台灣的執政者能創造新的時代嗎？