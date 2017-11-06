自由廣場》這次追柯文哲的 是大鯊魚

◎ 李賢瑞

台北市長柯文哲不只一次談到他的「鯊魚理論」，例如早在兩年多前（二○一五年三月十九日），他出席「永續城市對話峰會」就說：「你一直被攻擊、流血，鯊魚咬上來怎麼辦？只好游得比鯊魚更快，讓鯊魚追著你跑。所以像我常常講錯話怎麼辦？我就講更多、更快！一直拋新議題讓媒體追著我跑。」(https://anntw.com/articles/20150319-z2mi)筆者會想起這件事的原因是，柯文哲到底為什麼突然關心起已經談到「臭酸」的財政問題？他拋出這個新議題讓記者追，是因為他不想讓記者再去追什麼？我覺得答案只有一個：大巨蛋！或者更可能的焦點：柯趙密會！

第一個問題點在於，柯文哲與趙藤雄「密會」，完全違反他競選時主打的「透明」承諾，「密會」是被爆開來後大家才知道竟然有這回事。然後柯文哲才說什麼他痛罵趙藤雄之類、讓不懂事的年輕人認為他很「英雄」的單方說法。問題在柯趙密會之後，就出現了一些奇奇怪怪的事情，不管是政論節目或讀者投書，都已經很多人講了！所以筆者認為，地方財政問題是煙幕彈，柯文哲的密會趙藤雄和大巨蛋問題，才是重點！拜託記者先生小姐，請你們發揮專業本領，滿足一下觀眾、讀者的好奇心吧！大巨蛋柯趙密會，比什麼縣市舉債問題有意思多了！

（作者為金融服務業者，新北市民）

高雄年輕人不平之鳴

◎ 林楷軒

數字會說話，參照高雄市政府歷年公共債務未償餘額概況表可知，陳菊自二○○六年上任以來，在縣市合併前的高雄市，任期四年中舉債從原有的一三四○億增加到一六一七億，僅多了二七七億。惟二○一○年高雄縣市合併後，陳菊肩負著平衡大高雄的城鄉差距和都市基礎建設與發展，在縣市合併後的大高雄七年間，債務從一九四二億增加到二四四四億，增加了五○二億。非如同柯文哲會談中所講的二千四百億之多，就高雄縣市合併前後的各任期總和來看，兩者數字差距也太大！

就舉債上限部分，各縣市舉債上限部分與該市的GDP有關。依照數據，高雄的舉債上限是三千一百多億元，非如同柯文哲所講二千六百億元。兩者差距明顯不同。

柯文哲以已舉債二千四百億元與最高上限二千六百億元的近差距來誤導是非，明顯給人一種原來高雄市已經快到舉債上限的重大認知錯誤！柯文哲所引據的數據不知從何而來？又目的為何？對高雄市民的錯誤言論，我想市民自有公斷。

另外，參照中央普通統籌分配稅款分配金額表，以一○七年所通知分配金額，從一○五年台北市四一五億元、高雄只有二九二億元，到一○六年台北市三九九億元、高雄市只有二七九億元，甚至一○七年台北市四一七億元、高雄市只有二九二億元，兩市每年差距都高逾百億。這樣的差距，使北高兩市所能運用的資源也大不相同。再加上高雄市人口比台北市多九．四萬人，高雄市面積是台北市面積的十一倍，從這些數字明顯得知，北、高兩市資源嚴重不均，城市建設發展也有明顯落差，柯文哲卻以非常不友善甚至帶有歧視的眼光看待其他縣市，令人無法苟同，也欠高雄人一個道歉！

（作者為台灣大學國家發展研究所研究生，高雄市民）

視野的高度與長度

◎ 黃瑞培

台北市長柯文哲近來與高雄市長陳菊因舉債問題隔空叫陣，陳菊感嘆柯的發言「沒有展現高度」，期待有更多同理心。

「台北還債，高雄舉債二千六百億」，簡單鮮明的對比，頗能打動網路世代的人心。但是，從單一時間點看待片面數據，恐流於以偏概全！

台北長期以來政商薈萃，養尊處優下，只需基礎保養就足以順利運作；相較於高雄早年肩負台灣經濟發展，蒙受工業污染摧殘，如同操勞過度的傷患，正值復健階段，舉債建設情有可原。

政治人物的視野，不僅需要高度，才有寬廣的胸襟；亦需兼具歷史的長度，才有同理心。

（作者為高階醫管師，台南市民）