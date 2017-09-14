自由廣場》柯文哲對付阿共仔？

◎ 秦靖

台北市長柯文哲接受電視台專訪，談及雙城論壇和世大運與中國的交流過程時，一度哽咽表示國安會、陸委會放他一人「對付阿共仔」，等到出事後再攻擊，讓他非常傷心。柯文哲的哽咽，讓筆者看見政客的嘴臉，白目的轉變！

柯文哲對付阿共仔？我們將時光拉回今年七月上海的雙城論壇。柯文哲在雙城論壇開幕致詞中再次主動提出「兩岸一家親」與「命運共同體」等概念。因為柯文哲在兩岸關係上的表態符合中國期待，因而與中國國台辦主任張志軍合演一場會面摸頭的戲碼。

如果柯文哲這般卑微的表態叫做「對付阿共仔」，那二○一四年六月赴中國上海訪問的前台南市長、現任行政院長賴清德可以說是「顛覆中國政權了」！當時的賴清德不但大談太陽花學運、六四等敏感議題，甚至提到「台獨」是台灣人民的極大共識，麻辣言論讓中國教授們個個面如土色。

其次，姑且不論過去柯市長揭弊是否雷聲大、雨點小，人民看見素人參政的「白目」與勇氣。但是柯文哲這次的哽咽演出，卻讓人看見政客權謀的嘴臉。人民非議的是柯文哲在兩岸關係上極力討好中國，結果柯文哲卻把責任推給國安會、陸委會，彷彿受盡委屈，也讓人清楚看見這位素人今非昔比，權謀發言斧鑿斑斑。

二○一四年民進黨以禮讓柯文哲為前提，進行整合民調，最後由無黨籍的柯文哲取得參選資格。二○一八年民進黨該不該推出自己的台北市長參選人，該不該放任在兩岸政策上傾中暴走、與民進黨背道而馳的柯文哲？在打倒國民黨的前提下，不妨請柯文哲比照二○一四年的整合民調，讓綠營或中間選民清楚表態。

世大運的煙火漸漸褪去，柯文哲連任台北市長真的是探囊取物嗎？民進黨千萬別錯估民意走向！

（作者為教師，台南市民）

演戲博選票

◎ 林清淵

柯文哲市長接受電視專訪時說，政府讓他單挑「阿共仔」還反過來攻擊他，說到激動處還傷心到當眾哽咽。柯是真的受了委屈、還是為了選票？

貴為首都市長，職責不包括外交、兩岸，不論是雙城論壇或是世大運，本不應牽扯兩岸政治事務，兩岸問題也不是地方首長說了算，公務人員前往大陸地區，相關出訪行程、演講或論述，依法向內政部審查會申請許可，而非國安會，但是柯卻張飛打岳飛。

尤其在中國和我前邦交國巴拿馬建交的敏感期，柯越俎代庖的代表台灣政府蔡英文總統公開說「兩岸一家親」、「命運共同體」、「床頭吵床尾和」等（蔡總統都還得取得國內共識才能說），私下的密談更讓人擔憂有否背叛台灣的權益，否則，為何世大運時期，把台灣圖騰旗幟丟進垃圾桶、放任黑衣人去搶台灣的標語，閉幕致詞中文說了十一次台灣而英文卻只說一次「地理台灣」？

李明哲只是在台灣以網路發表言論，關注中國人權與該國民主運動，支持中國公民社會組織和行動者，就被羅織涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」，要求被認罪悔罪。柯的反應說：「雙方民眾的價值觀差太遠，中國應該要思考。」不敢罵中國政府而牽扯民眾，砲轟蔡政府和批中共的力道差太多，果然是柯的一家親！

柯既然已和中國一家親，雙城論壇和世大運雙雙為柯博得好民調，競選連任的聲勢如日中天，半夜應該偷笑，哪有什麼委屈？為什麼還當眾哽咽？當然是要博得同情以獲取選票！

（作者任職營造業，台中市民）