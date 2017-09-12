自由廣場》抓頭部隊要不得

◎ 呂禮詩

台北市長柯文哲日前率領市府及議會代表團前往澎湖勞軍，至海軍一四六艦隊駐地測天島參觀鄭和軍艦（PFG-1103）；登艦時，柯市長雖煞有介事地依據海軍掌故向後甲板的國旗（海軍旗）敬禮，卻在駕駛台坐上了艦長座椅。不僅於此，到了西嶼雷達站合影時，全體官兵竟還比出柯市長的招牌「抓頭」動作。

艦長座椅象徵的是榮譽與指揮權，並非人人可坐。除了「指揮鏈」（chain of command）上直屬的戰隊、艦隊、艦隊指揮部、海軍司令部、國防部的正副主官與三軍統帥外，階級與艦長相同、甚至比艦長還高的軍官，都不能逾越，何況於文人市長？然而，此事最該問責的是一旁的艦隊長及艦長，為何在柯市長客氣地詢問「這可以坐嗎？」未能適時阻止並述明艦長座椅的傳統及意義。

「戰力強」的合影手勢源自於過去部隊官兵與總統合影時，以大字報或順口溜別出心裁地討好，與軍人形象有違，國軍才逐漸發展出「戰力強」的口號與手勢。蔡總統上任後，無論視導憲兵唯一裝甲部隊，亦為負責首都衛戍的二三九營、今年三月主持潛艦國造設計啟動及合作備忘簽署儀式，或是七月解放軍頻頻繞台巡弋，前往空軍四四三戰術戰鬥機聯隊打氣，合照時皆和官兵振臂高呼「戰力強」，足見其動作與意涵，不因政黨輪替而有所變化。如今「戰力強」遇到柯市長則被KUSO為「抓頭」，國軍是否又要重回那個「大帥哥」、「巧克力」的荒唐年代？

國軍各級長官深諳與政治人物交好，未來更上一層時可互相幫襯的為政之道，所以救災費用假「移緩濟急」拿捉襟見肘的國防預算買單，災後官兵協助清潔卻站在垃圾車上而無人聞問；如今遇到了「如日中天」的柯市長，以往堅持傳統、訓誡官兵的種種也可以不顧，下次如果有政治人物覺得李姓藝人的「阿帕契敬禮」很逗趣，要求官兵合影時也來KUSO一下，是否也可照辦？長官們為了仕途，處事沒有原則及標準，遇到政治人物什麼都可以轉彎，不要說士氣早已殆盡，尊嚴更是要不回來；就算花再多的錢、拍再多的形象劇，從軍也不會成為年輕一輩「最好的選擇」！

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）