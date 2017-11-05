自由廣場》大巨蛋命運共同體

◎ 陳財能

柯文哲主打馬英九、郝龍斌的五大弊案，是勝選台北市長的關鍵。柯曾說「這不是弊案，什麼才是弊案」，今大巨蛋已被台北地檢署證實為弊案，柯為何不解約？又要解決趙藤雄的恐懼？

趙藤雄的恐懼為何？其實並非行賄公務員被求處二十四年徒刑的問題；趙真正恐懼的是在目前房地產下挫，商譽嚴重崩解之狀況，若北市府依據北檢的起訴證據，引用興建營運合約十九．三．八條「其他嚴重影響本計劃之執行且情節重大者」條款來解約的話，他一生所建立的遠雄集團將面臨瓦解危機。

趙藤雄安心了！因為柯文哲不想理會弊案事實，日前已在市議會答詢中一反他過去「解約」的主張，要讓遠雄在弊案基礎上，繼續擁有興建、經營及因密會、行賄所例外取得的不當利益。

從馬英九、郝龍斌到柯文哲三任市長，大巨蛋有三次在台建中心的審查紀錄，三次審查，台建中心執行長都是許銘文。因此，北市府依照圖利遠雄且偽造文書的評定書，所核發的建築執照及所有審查紀錄，國人能相信嗎？況且，柯的秘書蔡壁如也密會許銘文，至今還沒向市民清楚交代呢！

根據台北地檢署在十月底起訴李述德、許銘文及趙藤雄等相關人的證據，及二○○九年九月十日，監察院對大巨蛋的糾正文，都顯示北市府違反二○○三年時之促參法（施行細則第二十二條第一項）及北市府原公告（申請須知第七．一條）之相關規定，已生增加遠雄有利並減少其不利因素，致使原有權責及義務失衡損害機關權益外，並增設例外條款，放寬遠雄巨蛋聯盟對大巨蛋營運資產及地上權處分之限制及不符合公共利益，且影響公平競爭之具體事實。

二○○四年九月二十日「馬趙密會」後，所形成「密會、行賄及公務員違背法令及職務之不當行為」的大巨蛋弊案，十二年後，柯文哲、秘書蔡壁如、鄧家基與陳景峻兩位副市長，也都與趙藤雄密會，難道「與趙藤雄密會」具有神奇效果，讓「解約」變成「不終約」嗎？

柯文哲明知是弊案，市府又具有利依據能解約，卻要解決趙藤雄的恐懼，那未來國人的恐懼，誰來解決呢？

（作者為中興大學國際政治研究所博士生）