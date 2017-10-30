自由共和國》余杰／中國會成為人們最想留學的地方嗎？

中共十九大的一次記者會上，教育部長陳寶生發出豪言：中國將成為人們最想留學的地方。（中央社）

余杰／中國流亡作家

在中共十九大的一次記者會上，教育部長陳寶生發出豪言：中國教育在二○四九年將會站在世界的中心，中國的標準會成為世界的標準，中國將成為人們最想留學的地方。

然而，一般人對中國教育的現狀及未來的看法卻跟陳寶生截然相反。就連習近平的判斷也跟陳寶生完全不同：習近平將他的女兒習明澤送到美國哈佛大學唸書，而不是到他的母校清華大學唸書。這一舉動足以說明，習近平本人清楚地知道，即便是清華、北大等所謂的中國一流名校，早已淪為「這也不能講、那也不能講」的奴才和順民的養成所，他自己都不願意讓女兒去這些學校唸書。

跟習近平抱持同樣想法的，是中國的官僚、商人和中產階級群體，他們都將自己的下一代送到歐美等西方國家留學。所以，中共十九大開幕時，有網民在網上諷刺說，這是「留美學生家長會」。

這種說法並不誇張。據中國與全球化智庫發表的《中國留學發展報告（二○一六）》顯示，二○一五年度，中國在海外留學的學生有一二六萬人，約占世界國際留學生總數的廿五％。這意味著每四個國際留學生中，就有一個是中國的海外留學生。

而由國際教育協會發布的《二○一六年門戶開放報告》顯示，美國依然是世界最大的留學生目的地國，中國則連續第七年成為美國高校的最大外國生源國。在二○一五至二○一六學年，共有三十二．八萬名中國學生在美國高校就讀，比上一年度增加八．一％，約占美國高校外國留學生總數的三十一．五％。但與此同時，截至二○一五年度末期，美國學生赴中國留學的人數卻較二○一四年下降七．一個百分點，即從二○一四年的一萬三七六三人下降至一萬二七九○人。一升一降，對照鮮明，表明西方教育具有無與倫比的吸引力，即便是鍍金也要去鍍一下；而中國教育等同於愚民教育，正在持續崩壞的過程之中。

日前，在華府智庫哈德遜研究所的一次研討會上，中國學者徐友漁指出，當下對中國共產黨和習近平的統治有很多讚揚的聲音，但他堅信再過半個世紀以後，人們在回顧跟評價今天的中國的時候，會跟對納粹德國的評價一樣。希特勒一開始也得到很多讚譽，但最終遺臭萬年。

徐友漁特別提及他對中國教育的前景非常不樂觀。在習近平掌握最高權力之後，情況變得越來越糟糕，當下中國又回復到毛澤東時代。他舉例說，很多在大學當教授的朋友，被大學開除或被調到圖書館工作，失去了授課的權利。原因不過是上課時講了一點政治上不正確的話，而學生會用手機把老師講課內容錄影，發給學校的保衛部門。這樣，老師剛出教室，學校的保衛幹部就來盤問。徐友漁悲觀地說，中國的教育要恢復到正常的情況，可能還需要幾十年。

所謂的「正常狀況」，就是教育的目標是讓人「因真理，得自由，以服務」。按照徐友漁的看法，到了二○四九年，中國的教育未必能恢復到「正常狀況」，更不用說中國會成為人們最想留學的地方了。