自由開講》白馬非馬 狼亦非狼 十九大後的習近平

中國數千年的封建思想根深蒂固地植入了每個中國人的基因裡，只要高舉「血緣正統」、「民族大義」的大纛，就可以所向披靡、無往不利。因此，近幾十年來，即使中國在歷經改革開放，甚至成為全球最大的經貿市場下，中國人依舊緊緊擁抱著共產主義，不與民主世界接軌，接受民主的洗禮。

歷史因緣際會下，一批中國人因國共內戰而撤退到台灣。國民黨雖然對外宣稱，建立了亞洲第一個民主共和國－中華民國，但中華民國的憲政架構，卻空有民主的形式，而嚴重缺乏民主的實質內涵。國民黨蔣氏政權來到台灣後，統治了台灣數十年，雖然中華民國在台灣被許多人讚譽為華人的民主典範，但台灣的民主道路一路走來，都是台灣本土的民主前輩，赤手空拳，推著手拿武器對向台灣人民的國民黨統治階級，一步一步地走向民主的道路。過程中，台灣人民此仆彼起，而國民黨的威權統治者身上，也沾滿了台灣人民的鮮血。

時至今日，台灣已實行民主二、三十年，即使在擁有正統血緣及美國民主搖籃的哈佛大學博士學位的馬英九總統的八年執政下，國民黨的黨內民主依舊牛步，即使如哈佛這樣的美國名校，依舊無法讓一位吃台灣米、喝台灣水長大的馬英九，深刻體會個人自由及民主思想的可貴，及民主時代的偉大國家，是奠基在國民的個人價值的發揮，而不是為了追求偉大的民族國家，來犧牲國民的個人自由。馬前總統明修棧道（九二共識）、暗渡陳倉（一個中國），顯然這位曾經在許多台灣女性心目中，具有白馬王子形象的馬英九，並不是「識途（民主大道）老馬」，而是「馬識老途（封建中國）」。

即使如哈佛這樣的美國名校，依舊無法讓一位吃台灣米、喝台灣水長大的馬英九，深刻體會個人自由及民主思想的可貴。（記者張嘉明攝）

傳承了台灣民主前輩自由、民主基因的台灣年輕學子們，所發起的太陽花學運，揭示了馬前總統暗渡陳倉計畫的失敗，國民黨也在2016年首度失去了多數統治（完全執政）的權力，但全黨卻不思悔改、體察民意，竟想藉由中國勢力，來威嚇台灣人民，奪回統治權。

中國人除了以血緣正統及民族大義來取得統治的正當性以外，另一個利器就是靠武力的侵略、征伐。在國民黨對台灣的統治基礎逐漸式微下，中國勢力擔心台灣人民追求獨立自主的呼聲急速竄高。因此，栽贓並逮捕台灣的民運人士；引進黑色團體，散播恐怖氛圍，來壓制台灣內部的獨立聲音。中國人能否植入民主思想，傳承民主基因的試驗，眼看在台灣就即將宣告失敗。