社論》藍營政治經濟學的大災難

中研院日前發表《台灣經濟競爭與成長策略政策建議書》，提到民粹式且跟不上時代腳步的法律制度、環評，以及對中國過於保守，不夠彈性，是影響台灣經濟發展的三大黑手。吾人曾論及不合時宜的法律，與對開發案擁有否決權，且對環保理念無限上綱的環評制度，確實是阻礙台灣成長的絆腳石；然而，所謂台灣時常陷入「赤色恐怖」，害怕對中國開放與競爭，導致台灣經濟停滯的論述，則與事實不符，令人難以苟同。

其實，台灣對中國經貿政策限縮造成經濟衰退的觀點，從第一次政黨輪替後，即成為藍營批判民進黨政府的主要武器，至小英上台，中國以經濟為籌碼強力打壓台灣，這種論調更是大行其道，或可稱之為「藍營政治經濟學」。誠然，過去一直有所謂藍營擅於治國，經濟尤為所長的刻板印象，但深入剖析，國民黨近年所鼓吹者無非就是對中國開放、依賴的一帖膏藥方而已，別無靈丹妙藥；若說藍營執政能夠振興經濟，那是過度抬舉了。當然，這種老招式若真有奇效，能夠救起台灣經濟，倒也無須因為中國對台不友善而排斥，但歷經二、三十年的實證，中國的經濟奶水其實是一種慢性毒藥，長期以來毒害台灣經濟，使之喪失活力與機能，逐漸老化、崩毀。

對中國愈開放、依賴愈深，對台灣經濟愈不利，可於客觀的數據中找到證據。台灣對中國的投資、貿易與外銷訂單海外生產比，歷經李登輝、陳水扁、馬英九快速竄升，但是由ＧＤＰ看來，卻反向倒退。在反攻大陸、三不政策當道的兩蔣年代，台灣年平均經濟成長率高達九．四％；到了台灣企業初啟西遷潮、施行戒急用忍的李登輝時代，每年平均經濟成長率仍有六．八％；及至西進蔚為大潮的陳水扁時代，台灣平均經濟成長率再挫低至四．八％；而對中國政經幾乎不設防，雙方並簽訂ＥＣＦＡ，且若非太陽花學運蜂擁而起，兩岸服貿協定可能已在立法院強渡關山之馬英九執政時期，平均經濟成長率更如自由落體跌到二．八％。由此可見，台灣與中國對抗愈激烈，經濟成長愈快速，雙方關係若是如膠似漆，綁在「九二共識」、「兩岸一家親」之下，經濟反而衰退。

其實，台灣與中國經貿愈趨緊密，不僅對我經濟成長造成重創，更重要的是，由於台灣對中國大舉投資，為中國創造了大量的就業機會與所得提升，導致中國經濟快速崛起，進而改變了原本台灣與中國在產業供應鏈上的垂直分工關係，反轉成為零和的競爭關係。中國廠商一旦壯大之後，由於代工技術門檻低，自然而然成為台廠的競爭對手，甚至取而代之。尤有甚者，中國產業在地化、扶植高科技產業，推動製造業轉型皆為其國家之重大政策，中國企業因此獲得官方資金挹注與政策扶持，台廠如何以民間企業之力與一個十三億人口的國家資本主義對抗？最近歐美日企業一再質疑中國以市場換取技轉，等到技術提升，企業壯大，成功打進市場，便對失去利用價值的西方企業棄之如敝屣；科技先進的歐美日企業猶且如此，組裝代工為主體的台廠豈能取得更好的競爭地位與條件？因此，中國作為世界工廠與世界市場對台灣企業固然產生強大誘惑，但是，無論工廠與市場之運作皆掌控在國家之手，並非自由市場機制。在此國家資本主義的控制下，毫無政治瓜葛的西方企業都難以優游其中，遑論牽扯政治對抗的台灣，一味傾中，無異自投羅網，自尋絕路。

總之，兩岸之間並不存在單純的經濟事務，政經根本無法分離；君不見中國經濟崛起後，對台灣統戰亦深得以利益收攬人心三昧，在太陽花之後，已由拉攏兩岸買辦轉而向中小企業、中南部、中低收入、青年人的「三中一青」釋放善意，今年以來更深入到年輕一代、基層一線的「一代一線」，意圖以利作為誘餌扎根台灣基層。經濟活力的喪失將導致政治的崩解，一旦台灣經濟與產業被中國蠶食鯨吞，政治也勢必受制於人，因此寄希望於中國的藍營政治經濟學，恐將使台灣陷於萬劫不復之地。