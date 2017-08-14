社論》「一代一線」仍然變不出新把戲！

中國為了逼迫小英承認所謂九二共識，近來不斷升高外交與軍事壓力，尤其軍機戰艦不斷繞行台灣周遭，顯然在採取衝突邊緣策略。然而，中國在懷柔方面也無所不用其極，對台灣年輕世代下的功夫尤其最深，例如以高額補貼獎助方式，積極招攬台灣年輕人前往就業、創業。在台灣年輕人普遍陷入低薪、無業窘境之際，或可發揮些許統戰效果。

近年台灣爆發以年輕人為主體的反服貿太陽花學運，阻擋馬英九向中國的經貿傾斜，反映所謂兩岸紅利遭到買辦集團壟斷，絕大多數台灣民眾是輸家的事實。尤其，在低價中國貨的傾銷下，年輕人更面臨工作上的困境。而服貿協議的簽訂形同為中國貨大舉入侵台灣鋪設紅毯，因而燃起了年輕人的怒火。年輕人對中國的強烈反感，讓中南海徹底檢討對台政策的全面挫敗，因而提出「三中一青」（中小企業、中低收入、中南部及青年）策略，全力爭取台灣的弱勢與年輕人，取代過去只走藍營權貴的路線。

「三中一青」政策凸顯中國對台策略的高度靈活性。但是，自小英執政以來，儘管釋出善意，承諾「維持現狀」及尊重九二會談的歷史事實，中國卻得寸進尺，步步進逼，打壓動作層層升高，意圖加劇台灣的經濟困境，造成台灣民眾的反彈，因此「三中一青」執行成效不佳。最近，中國又將「三中一青」微調為「一代一線」（年輕一代、基層一線），聲稱「政策更接地氣，更貼近台灣底層民眾的生活」。針對年輕人，國台辦近日發布四十一項「二○一七年兩岸交流項目」，其中三十三項與年輕人有關；而國台辦掛牌的台青優惠創業據點比去年增加一倍；今年五月推出一系列便利台灣人在中國就業的政策，明指適用對象為「即將從台灣或大陸大學畢業，已畢業正待業中，年齡四十歲以下的台灣青年」；多個省市舉辦就業博覽會，除機票自付，全額補助台灣年輕人前往參訪觀摩。而國台辦則連續兩年啟動「千人實習計畫」，對台生釋出數千個工作機會。凡此種種，對台灣年輕人以就業作為誘餌的統戰，鋪天蓋地而來。

其實，中國拉攏台灣年輕人與基層之所以能夠發揮強大吸引力，關鍵在於以往「台灣經濟較中國強」的印象，這些年已經翻轉為「中國經濟比台灣強」，甚至中國是台灣經濟困境的解藥。在這種刻板印象之下，台灣年輕人自然而然前往中國尋求出路，中國若再加以政策誘引，更可以達到最大效果。然而，中國經濟事實上並沒有比台灣強。中國為世界第二大經濟體，那是就十三億人口的規模而論，台灣人口只有二千三百萬人，整體ＧＤＰ當然不能相提並論。若是以人均ＧＤＰ作比較，依據二○一六年ＣＩＡ的統計資料，中國人均ＧＤＰ八一一三美元，台灣二二四五三美元，台灣約是中國的二．七倍；換成購買力平價（ＰＰＰ）的比較，台灣高達四七八○○美元、中國一四六○○美元，更高達三．二倍。中國人怎麼會比台灣人有錢？當然，中國是專制政權，國家可以整體運用全民財富，發揮其政策目的；而台灣人的財富是個人所有，國家沒有強制運用的權力。因此，台灣只會感受中國的財大氣粗與特定階層的揮霍，卻看不到底層群眾的辛苦打拚，自然以為中國經濟是明燈與解藥。

台灣比中國差的印象，更因為台灣經濟近年陷入停滯，中國卻歷經飛躍成長而強化，但真相是台灣早已領先了一大段，現在放慢了前進的腳步，而中國卻像個青壯年，活力充沛，成長空間還很大。若要比較，台灣還在中國前面，經濟底子依然厚實，並沒有落後。因此，若要降低中國對年輕人的統戰誘惑，關鍵還是在於執政者能夠提振經濟，帶領台灣走出泥淖，則無論中國如何對我青年與基層統戰，終歸是徒勞無功，產生不了任何作用。