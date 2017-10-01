自由廣場》1949年10月1日毛澤東的抉擇

◎ 雲程

台大濺血事件後，貴報連兩日以社論從一九四五年盟軍佔領，講到一九四九年國共內戰，完整闡明台灣地位及其與中國糾葛難斷的緣由，駁斥國台辦的「大陸和台灣同屬一個中國，兩岸關係不是國與國關係，也不是一中一台」。

一九四九年十月一日，毛澤東宣稱︰「中華人民共和國中央人民政府今天成立了！」當年他們自己也拿不定主意該建國或建政：假使是建國，則ＰＲＣ是從中國脫離的新國家（state），ＲＯＣ是中國、ＰＲＣ是他國，新舊兩國得並存於國際社會；假使為建政，則中國還是那一個，但政治體制由共和（republic）轉為人民民主專政（people’s republic），原ＲＯＣ憲法失效、政府滅亡，ＰＲＣ可要求各國與ＲＯＣ斷交。

事實證明，ＰＲＣ採取後者，並在國際社會主張「政府繼承」效果，消滅ＲＯＣ。

但，ＲＯＣ明明在一九四九年已經被消滅了，統派吵什麼？一、四月二十三日首都南京被攻破，政府「分批疏散、分地辦公」，政府早被敗光；二、九月三十日，ＲＯＣ憲法已經被「中國人民政治協商會議共同綱領」（臨時憲法）取代成為廢紙，新中國並五次制憲；三、十二月四日，總統李宗仁直接去美國，沒來台灣。當年底來台灣，不是總統也非中華民國，只是元帥與部眾。貴報社論稱此為「中華民國2.0」，實在是筆下留情。

一九四五年終戰起一直未改變的，就是從盟國→杜魯門→麥帥→蔣介石→何應欽→陳儀，一系列複委託（代管）的盟軍佔領權威。一九四九年，「中國難民」（美國外交電文用語）避禍來台，只是事後插花。但蔣介石利用其軍事總督身分與冷戰之便，靠「日華和約」與「共同防禦條約」加持，並以復國為幌子，在台灣重起「假ＲＯＣ」的爐灶，維持聯合國地位。也因此，蔣經國寧可採用「中國人的台北政權」（Chinese Taipei）這如假包換的「流亡政府」之名。

佔領與流亡在台灣交疊演出六十八年，但兩者都只是借住。前者不享有當地主權，不能承諾主權誰屬，最主要任務是「維持現狀不被改變」；後者因未擁有領土、人民主權，更是無權承諾主權所屬，只能痴望復國或被消滅。處在這種地位的當局，和二○○九年齋藤正樹所言一樣，根本「沒有獨自認定台灣地位的立場」。

荒謬的是，它雖無權統或被統，卻不能不聲稱代表中國，否則什麼都不是。台灣雖不是政治上state，但絕對是族群上的nation與領土上的country。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）