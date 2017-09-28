社論》一九四五以來未完成的使命

賴清德宣示務實台獨主義論述，總統府重申中華民國是主權獨立國家。中國國台辦冷回應：大陸和台灣同屬一個中國，兩岸關係不是國與國關係，也不是一中一台，台灣作為中國領土不可分割的一部分，從來就不是一個國家，也永遠不可能成為一個國家。中國至今仍以內戰牽拖台灣，將台灣主權放置於一中架構，武統、和統、反分裂國家法、六個絕對不允許，不一而足，國民黨也以一中各表予以附和。台灣政府的立場宣示，在中共十九大、朝鮮半島危機的共伴效應下，會有甚麼劇情開展，尚待觀察。

獨立，到底是獨立於何者？這個問題必須廓清，才能跳出國共兩黨共同設計的陷阱。更重要的是，才能確定台灣還需不需要追求獨立。確保台灣免於中華人民共和國併吞，中華民國體制以民主徹底轉型正義，以及，台灣成為國際普遍接納的正常國家，這些層次大不相同。國共兩黨皆論述，二次戰後台灣已「歸還」中國，因此台灣正常化就是獨立於中國。這種論述，昧於歷史事實，也昧於國際條約，乃是台灣要過的第一關。去除外來體制，還原二次戰後未完成的歷史，則是台灣的第二關。台灣人民意志創造的國家，在國際政治獲得國格身分，這是第三關。

一九四五降伏以前，日本殖民統治台灣。二次戰後，盟軍統帥委派蔣介石軍隊至台灣、北緯十六度以北之法屬印度支那接受日軍投降。而中國的東北，則委派蘇聯前往接受日軍投降。僅此便足以看出，受降與主權無關，否則中國的東北便屬於蘇聯，而北越屬於中國，豈不荒謬？台灣的主權處分，一直要到一九五二生效的舊金山和約，不過該約也僅僅規定日本放棄台灣，沒有規定台灣歸屬第三國。此後，日本自也無權再次處分其所放棄的台灣。中華民國，中華人民共和國，宣稱擁有台灣主權，根本違背交戰國雙方正式和約內容。

台灣既不屬於中華民國，又不屬於中華人民共和國，則台灣獨立便與中國無關。獨立的原點，乃是獨立於日本殖民狀態，這也是二次戰後新國家興起的一幕。遺憾的是，蔣介石軍隊來台受降之後，中國的國共內戰急轉直下，最終南京的中華民國被消滅。而國際民主陣營，為了防堵共黨勢力擴張，默認蔣介石政權「暫借」台灣。長期「暫借」，阻斷了台灣在戰後脫殖民風潮中建國的時程，中華民國外來政權取代日本殖民當局，總統府、黨國體制取代總督府、殖民體制，久而久之也掩蓋了台灣獨立是獨立於何者的本質。

這個問題，拖延到台灣民主化時代，除了時間拉長的模糊，更增加了兩岸開放造成的曖昧。二○一六，民進黨以民主繼承中華民國。先前，一九四九，共產黨以內戰繼承中華民國。民主與內戰，六十多年後在台灣，交疊而成新的糾葛。原本與台灣主權無關的中國，透過國共內戰、蔣氏遷台、終止戡亂、兩岸交流、國共制台等內戰脈絡，在兩岸與國際極盡將台灣納編於中國之能事，力道隨著國力增長持續加大。於是，即使二○○○到二○○八民進黨首度執政，二○一六且首度完全執政，許多捍衛台灣主權者也在政黨輪替中，逐漸淡忘了台灣獨立是獨立於何者的原點，把獲得政權視為確認主權。

台灣追求正常國家，不是現在才有的問題，而是一九四五以來未完成的使命。面對大國意志、地緣政治、併吞敵意，主政者勇敢說出台灣夢，而且務實前進，這是難能可貴的進步；但「在堅持台灣主體意識及主權的原則下，尋找和對岸互動的新模式」，也一定要先認清一個問題：我們要如何看待一九四五至今尚未完成的歷史？否則，走錯方向，歧路亡羊，最後的終點恐怕是別人的國家。北京意圖將台灣終極鎖進中國，但今天台灣摸索國家之路，不能以脫中國來思考，而應回到一九四五尋找原點。民進黨，乃至柯文哲，切莫步國民黨的後塵，自己被中國繩索綑綁，還讓台灣被中國繩索綑綁。