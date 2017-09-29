社論》中華民國內戰狀態

上週末，台大發生「中國新歌聲」事件，暴露中國利用黑道反獨促統的問題，除了掃黑似乎也要儘速彌補法治的漏洞。（資料照，記者王藝菘攝）

今年七月，行政院通過「兩岸人民關係條例」修正草案，明定高階將領或政務官在退離職十五年內，不可參加中國領導人主持的慶典或活動等政治活動，也不得向象徵中國的旗、徽、歌行禮或唱頌，違者可停發其五年月退俸的一定比例；若被認定違規情節重大者，可自違規行為起，終身剝奪全數月退俸。行政院的修正草案之外，也有多位立委提出不同的提案，但至今立法院尚未討論通過，中國的十一國慶又將到了。上週末，台大發生「中國新歌聲」事件，暴露中國利用黑道反獨促統的問題，除了掃黑似乎也要儘速彌補法治的漏洞。台灣的民主效率，真的得加把勁。

立委王定宇日前指出，有人偽裝政治團體組織替中國執行擾亂台灣任務，但現行刑法「外患罪」卻無法處理。他指出，國人觸犯外患罪章相關罪責，唯一能辦的就是「國家安全法」、「國家機密保護法」等，就算是高階退役將領發展共諜組織，也只能以違反「國安法」輕判。而刑法「外患罪」條文拘泥於「外國」、「敵國」，受限於中國與我方國家定位爭議，常發生無法應用的情形，應該參考陸海空軍刑法，將「敵國」修改為「敵人」，並增訂刑法一一五之一條，定義「敵人」為「與中華民國交戰或武力對峙之國家或團體」。但，修正草案遭國民黨一再杯葛。

民主台灣拿「外患」沒辦法，反映出國家定義的難題。賴清德公開宣示，「我是個主張台灣獨立的政治工作者」，「台灣是主權獨立國家」，新黨卻聲稱將提告賴清德涉「內亂罪」，並向監察院告發。新黨主張，今天憲法仍定義，中華民國主權涵蓋台灣地區及大陸地區，賴清德身為最高行政首長，擅自改變國家定位，違背現行之中華民國憲法及相關法令，把台灣從中華民國主權割裂出去。以往，民進黨內也有人提出，中華民國憲法也是一種一中的「憲法一中」說法。維持「中華民國現行憲政體制」，如果繼續為台灣製造認同衝突與政治混亂，豈不諷刺？

「光輝的十月」，徘徊著國共對峙的歷史餘暉。儘管台灣主體已成主流民意，仍有人迷失於「故國」與「敵國」的矛盾中。每逢十月，「中華民國主權涵蓋台灣地區及大陸地區」（中華民國1.0），與「台灣是主權獨立國家，名字是中華民國」（中華民國2.0），每每上演一齣各自表述、互相討伐的行動劇。同樣「中華民國」四個字，雙方的內涵與行動完全不同。後者，呈現的是台灣民主演進的新階段。前者，無縫接軌到北京的「大陸和台灣同屬一個中國」。台灣的中國統派配合「敵國」的行動，憑藉「中華民國1.0」體制的保護傘，儼然合法挑戰民主建構的「中華民國2.0」。

「中華民國1.0」與「中華民國2.0」，同屬對岸「敵國」終極消滅的對象。在主流民意尚未跨越過半中線，國民兩黨政權輪替還可想像之際，客觀存在的「中華民國2.0」或許是最大公約數。但經過二○一六的政治質變，「中華民國1.0」對「中華民國2.0」的敵意更深，失意政客、退將、共諜、黑道等，以合法掩護非法，各就各位為「敵國」效勞。捍衛「中華民國2.0」的認同凝聚、體制改革與國防整備，總在立法院遭到為反對而反對，五星旗則成為新的街頭武器。於此可見，反獨促統者「捍衛中華民國」的虛假性，他們的真實身分應該是中國併吞台灣的第五縱隊，而且第五縱隊的有些人還享受優渥月退、健保。

「光輝的十月」，月頭的十月一日，月中的十月十日，緊繃的國共對峙，在台灣民主化過程中融冰了，取而代之的是「中華民國內戰狀態」。這次「內戰」的本質在於，「從內戰到合作」的中國統派全力襲擾台灣，沒有煙硝的戰爭早已「入島」。「中華民國2.0」這個共同體，必須善用法治與智略、自助與人助，完成同時打贏內外兩個戰場的目標，名副其實地「光復台灣」。