自由廣場》馬英九訪中 會出賣什麼？

◎ 王濬

二○一五年的「馬習會」讓馬前總統魂牽夢縈，以致二○二四年的「二度訪中」尚未出行，馬辦心腹就在媒體大做「馬英九想見老朋友習近平」的深情呼喚。在今年一月大選前，馬英九的「相信習近平」政治告白，不知這次中共會如何回報馬英九的「一往情深」？

上次的「馬習會」，馬英九當著全世界面前，為了討好習近平，拋棄自己原本堅持的「各自表述」，只說出配合中共論調的「一個中國」與「九二共識」，自甘踏入中共陷阱，居然還沾沾自喜。

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國民黨的《政策綱領》至今仍白紙黑字寫著「九二共識，一中各表」，馬任內不斷藉此逃避質疑，唬弄社會說「『一個中國』我們『各自表述』」，還自誇「成功守護中華民國」但馬一到習面前立即「原形畢露」，最關鍵的「各表」不見了，只剩中主張的「一中」，讓國際社會產生「台灣與中國是同一個國家」的重大誤解。

這一切都只為了成就馬個人的「歷史定位」，以及與習「世紀之握」，讓這位前總統在任內出賣他誓言捍衛的「中華民國」。無怪乎，不到四年後，習近平在「習五條」大談「九二共識」即是兩岸「同屬一中、共謀統一」，甚至要推動「一國兩制台灣方案」時，中共是如此理直氣壯，而國民黨的回應又是如此蒼白無力。

這還不夠，二○二三年馬英九首次訪中，竟公開引用「中華人民共和國憲法」的對台主張，一字不漏地唸誦「台灣是中國不可分割的一部分」。以卸任總統身分附和北京矮化台灣主權、作為併吞與侵犯依據的中國憲法，不倫不類，且公然與兩千三百萬台灣人的主流民意悖離。

馬的誇張言論換來的是國台辦主任宋濤對馬的「高規格接待」，轉達習近平對「馬英九先生」的「親切問候與良好祝願」。習近平的短短「問好」，只是託人傳話，馬英九就甘心把台灣的主權地位拋進滾滾長江。

二○一五年的「馬習會」，馬英九自動刪除「各表」，賣掉「中華民國」；去年訪中更呼應中共對台主張，加碼把「台灣」也賣給中國。這回，在「相信習近平」的深情告白後，將再次踏上中國，渴望與習近平「再續前緣」的馬英九，又將為此而出賣什麼？

（作者是青年政治及文字工作者、前陸委會機要秘書）

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