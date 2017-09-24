自由廣場》90年難產的陪審制

◎ 陳逸南

自由時報八月十九日李筱峰先生在〈我們跟不上九十年前的前輩腳步？〉一文指出，一九二九年一月一日出版的《臺灣民報》，以全版介紹陪審制。蔡百銓先生九月二十一日〈黨綱明訂陪審制〉一文指出，一九八七年十一月十日民進黨首屆全代會通過黨綱，明訂修訂刑事訴訟法，建立陪審制度。

台灣民眾黨在一九二七年七月十日成立，其黨綱對內工作「政治政策」共有九項，其中第六項為「要求司法制度之改善及陪審制度之實施」。一九二九年十月十七日在新竹舉行第三次黨員代表大會，各支部熱烈提案共計三十五項政策及方案，其中包括實施陪審制度、制定冤罪國家賠償法等。（詳見二○○三年七月台北市政府文化局出版《自覺的年代—台灣民眾黨紀念特展專輯》第五十、五十一頁）。

台灣人民在九十年前，已發出實施陪審制度的呼聲。而迄今司法改革對「陪審制」的採行，恐將難產。不知台灣人的尊嚴與價值何在？也許是政客太多吧！

按一九五六年帕特里克‧德夫林爵士（Devlin Sir Patrick）在〈陪審制〉（On Trial by Jury）一文指出，「將臣民的自由置於十二位同胞之手，對此，沒有哪位暴君能夠忍受得了。因此，陪審制不僅僅是一項司法機制，也不僅僅是憲法的一個車輪，它是一盞明燈，向人們顯示著自由長存。」或許這是當前陪審制難產的一項答案，值得大家省思。

（作者為台灣北社理事）