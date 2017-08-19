自由廣場》〈李筱峰專欄〉我們跟不上九十年前的前輩腳步？

近年來台灣出現「公民覺醒」的名詞，實際上，台灣的「公民覺醒」早在九十年前的一九二○年代就開始了！

知識精英組成的「新民會」，啟動台灣議會運動、創辦「台灣人的喉舌」《台灣青年》、《台灣民報》等；蔣渭水糾集社會精英與青年學生創立「台灣文化協會」，推動文化啟蒙運動；繼而「台灣民眾黨」、「台灣工友總聯盟」、「台灣農民組合」、「台灣地方自治聯盟」，風起雲湧的政治、社會運動，如火如荼展開。有人以「狂飆的年代」形容當年前輩們的奮進。撫今追昔，他們「狂飆」的腳步，連我們今天都跟不上。例如：

台灣文化協會鼓吹「打破妄從迷信、挑除守舊陋習」，呼籲破除「燒金紙、祈安建醮、補運謝神」的惡習；台灣民眾黨更標舉「普及科學智識，撲滅迷信惡習」，進而甚至掀起「反對中元普度」運動。而今，這些屬於「中國封建式」的「前近代」（pre-modern）宗教、巫術宗教（Magical-Religion），不僅基於尊重「信仰自由」、選票考量及民粹主義作祟，以至香火更加鼎盛了！即使因環保問題趨於嚴重而希望在儀式上減香、少燒紙錢的呼籲，都還要引起宮廟經營者及學者的抵制。如果再看看六合彩賭徒利用神明簽賭；地方角頭、政客利用宮廟斂財、賄選，文協時代的前輩們若在天有知，能不痛心疾首！

至於政治權利意識的覺醒上，一九二七年成立的台灣民眾黨黨綱大要之一「確立民本政治，期實現立憲政治」，就揭櫫「要求制定台灣憲法」。在日本殖民統治下，前輩們都還敢主張制定「台灣憲法」，而今，我們號稱本土政權全面執政，卻連修訂「鳥籠公投法」都卻步，遑論要制定「台灣基本法」或「台灣憲法」。

一九三○年底至一九三一年初，台灣民眾黨修改綱領與政策，更提出許多前瞻性的主張，其中包括「十八歲以上男女皆應有選舉權與被選舉權」。我們今天還停留在二十歲門檻，還不敢讓更年輕的人參政，尤其中國國民黨更怕投票年齡降低。號稱尊崇蔣渭水的馬英九們，落後蔣渭水的腳步太遠了！

更精采的是，台灣民眾黨更明確要求「實施陪審制度」。一九二九年一月一日出版的《台灣民報》，更以全版介紹陪審制，著名律師蔡式穀長文呼籲要求在台灣設立陪審制，因措辭強烈以致其中數段遭日本當局的新聞檢查挖空。將近九十年前的前輩們對台灣民眾有信心，敢主張陪審制，反而今天我們還不敢設立陪審制，還在「陪審」、「參審」、「觀審」的迷障中猶疑躊躇。

比起九十年前日本殖民統治下的前輩，我們今天的腳步竟然跟不上！

（作者為台北教育大學台灣文化研究所名譽教授）