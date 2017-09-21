自由廣場》黨綱明訂陪審制

◎ 蔡百銓

九月廿四日民進黨召開全代會，應可通過赦扁案。赦扁尚屬個案，蔡政府應該全面貫徹司法改革，實施民進黨黨綱規定的陪審制，乃是司法改革最簡易的基本工作。然而民進黨某些權貴卻抵制赦扁，甚至暗中推動參審制。假借改革之名，行鞏固國民黨黨國司法之實！

民進黨黨綱明定陪審制。一九八七年十一月首屆全代會通過黨綱。黨綱分為兩大部分：一、基本綱領：我們的基本主張；二、行動綱領：我們對當前問題的具體主張。而行動綱領之三為「自由人權」，其第廿八項規定陪審制︰「修訂刑事訴訟法規，建立陪審制度」。黨綱是先烈先賢與黨內大老跟國民黨抗爭數十年，從鮮血與汗水凝聚出來的智慧結晶，不容宵小擅自變更。

考司法國是會議第四組表決，支持陪審制與參審制七票對七票打成平手。中正大學舉行民調發現：八十三％受訪者支持陪審制，六十％受訪者願意擔任陪審員。然而層峰以模糊的「國民法官」煙幕做掩護，司法院只草擬「人民參與審判法草案」，完全沒有陪審團草案。所謂參審制是六名國民參審員與三名黨國職業法官共同審判，判決採多數決。金恒煒評曰︰「看起來很公平，其實全是幌子。」不難想像，國民參審員基於中華文化法官「官大學問大、民不與官鬥」傳統心理，必然淪為替黨國職業法官背書。其效果就跟馬英九觀審制完全相同。

最可惡的莫過於司法高層歧視台灣人民，侮辱我們素質低而不夠資格實施陪審制。一八四二年英國就在香港實施陪審制，當時香港還是個落後漁村，人民斗大字不認得幾個。如今世界上五十二個國家實施陪審制，難道台灣人民素質比那些國家與當年香港人都還低？歡迎許宗力走下雲端，與人民公開辯論！

蔡英文如果反對黨綱陪審制，請退黨！司法改革乃是台灣人民第二場民主聖戰。考一九八六年台灣人民逼迫國民黨解除政治戒嚴，只光復行政權與立法權。如今民進完全執政，更應該重振黨魂，進一步光復司法權。實施陪審制，把法院直接交還給台灣人民開，這是司法改革最能立竿見影的首要之務。

（作者是自由作家，前民進黨政策研究中心幹事）