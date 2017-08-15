自由廣場》〈金恒煒專欄〉司改委員張靜說：「司改是屁！」

司法改革是蔡政府轉型正義中的重中之重，而改造黨國司法體制又是司改中的重中之重。要解決法官、檢察官信任度極低的危機，非要改革不可；蔡政府知不知道呢？當然知道，不然不會提出「國民法官」來搪塞。換句話說，所謂「國民法官」與職業法官同審，不過是大衛魔術手法而已。

司改既是道德無上命令，強推採參審制，一眼被看穿手腳，行不得也哥哥；而陪審制早被丟入垃圾桶，計將安出？那就弄個障眼法，搞出「國民法官」！問題是，「國民法官」是什麼東東？只問一個簡單的問題，有沒有任何外文可以翻譯、襲用？沒有。更有趣的是，蔡總統在總結會議中為「國民法官」給出理論基礎：「支持符合國情的制度」，「讓國民法官走進法庭」；司法院秘書長呂太郎表示，「建立屬於台灣的人民參與審判制度」，話說得愈來愈白。「符合國情」又是什麼玩意？像不像中共為了反制民主矯飾而提出「符合中國國情的社會主義民主制」！「國情」是什麼？又有誰來定義？

看來「司改」是假，「保皇」是真。舉一個顯例。司改會票決「參審」與「陪審」，七比七打平；在司改委員多數由司法院選派下，鄭文龍律師說：「表決結果代表陪審制勝利。」要質疑的是，為什麼司法院只草擬了「人民參與審判法草案」，完全沒有「陪審團草案」？可見所謂「司改會議」的劇本早就安排好，結論也寫好了，透過司改會議為「國民法官」取得合法外衣，架起「國民法官」為黨國司法體制解套。

根據司法院研擬的「草案」，每件案子，國民法官六人、職業法官三人，判決採多數決；看起來很公平，其實全是幌子。職業法官就是專業法官，國民法官是素人法官，專業對上素人，誰有主導能力？用膝蓋想就知道。更何況，司法院長許宗力拒採陪審制的理由，是與大陸法系扞格，為什麼國民法官又與大陸法系相容？一派胡言。

司改是關涉憲政架構的改革，難有二次司改的機會。九七年修憲，當時澄社等民間團體反對，認定是憲政怪獸，最終造就有權無責的民選皇帝。實驗是檢驗真理最後的標準，證明當初反雙首長制完全正確。這次司改如果一切任司法院胡搞，九七年修憲即前車之鑑。司法院非要強渡關山，只能證成司改成員張靜律師所說，「司改個屁！」

好在，民進黨團已說，司改不會照單全收，而且有立委說，黨籍立委支持陪審制的佔多數。反正最後的決戰點在國會，在下次改選立委之前，台灣人民必須組織起來成為壓力團體，向所有立委參選人施壓：我們要公投、我們要陪審！否則免談。自己的國家自己救，捨此沒有其他法門。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）