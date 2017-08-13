自由廣場》中研院反同？

◎ 張聖恩

在大法官宣告「民法」未保障同性婚姻是違憲之後，相關的議題仍持續延燒，不久前，中央研究院的「二○一七年第一次社會意向調查」問卷題目就引發爭議。據媒體報導，在該民調中關於同婚意見的選項設計，可能誘導受訪者支持另立專法（而非直接修法），題目甚至和反同團體「下一代幸福聯盟」去年所做的民調完全相同，而負責的研究員，也曾為某保守宗教團體進行過類似民調。

此次事件不但傷害了該民調的公信力，多少也會影響中研院的學術聲譽。這也提醒了我們，在面對各種五花八門的民調時，特別是有特定政治、宗教立場團體所發布的民調，一定要先停看聽，才不容易被誤導。有些反同團體常發布不利同婚的民調，宣稱這將造成社會的對立與分裂。這是真的嗎？

以二○一五年通過同婚的美國為例，這種說法並非事實。首先，據美國蓋洛普（Gallup）公司調查，美國人對同性婚姻（same-sex marriage）的支持率，從前年的五十八％，上升至去年的六十一％，今年則達到歷史新高六十四％，支持同性關係（same-sex relations）的民眾更高達七十二％。而反對率則是持續下降，顯示通過同婚以後，社會變得更和諧，而不是對立、更沒有分裂！

再者，在受訪的各年齡層中，以前最反對同婚的老年人和新教徒，改變也最明顯。去年，六十五歲以上的美國人有五十三％支持同婚，今年新教徒也有五十五％表示贊成。這亦是蓋洛普自一九九六年開始相關民調以來，首次獲得超過半數老年人／新教徒的支持。可見同婚合法化反而能促進對話、增加了解、化解歧見，讓原本有些擔心的長輩或教徒們發現，他們的權益或信仰並未受到損害。

最後，值得注意的是，隨著同婚合法化，這幾年在美國「出櫃」（come out）的成年人也逐漸增加，於去年上升至四．一％，首度突破一千萬人大關。出生於一九八○年至二○○○年之間的「千禧世代」（millennials），出櫃比例去年更高達七．三％。他們受到了同婚合法化的鼓舞，不畏家庭、社會、職場各種有形無形的壓力，勇敢選擇做自己。

在台灣，反同團體常引用過時或可疑的數據，例如中研院幾年前的某項民調，宣稱只有○．二％的受訪者承認是同性戀，所以他們反對為了一小群人而影響到大多數人。這麼離譜的數據，遠低於國內外各項調查，真可謂台灣奇蹟。

如果就以四．一％的比例來看，在台灣兩千三百五十萬人當中，同志人口至少有將近一百萬人，在我們身邊每二十幾人，就有一位是同志，絕對不像反同團體所形容的那麼微不足道；更何況，對於人權的保障，就算只有○．○一％也該去做啊！

從美國通過同婚兩年多的情況來看，反同人士所擔心的問題，實際上並未發生，各民調機構以後應更謹慎，以免造成誤導，政府亦不該縱容反同團體繼續散布謠言與仇恨，並根據大法官釋憲的結果，早日完成同婚合法化，以實現「人權立國」的目標。

（作者為Taipei Times資深編譯、英語教學博士）