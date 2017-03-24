民俗亂彈》莫以考妣為歧視強說詞

即使是人丁單薄，不幸分房散家，不使用多性別祖先共有的神主牌，需要將同性婚姻的父母獨立列出牌位，基本上也不會有考考或妣妣的問題。因為單獨牌位一定會加上姓名，這種只有兩人或幾個人的牌位，可以寫顯祖考與多個姓名並列，或顯祖妣與多個姓名並列。原則上，不管怎麼寫，就是不會有人在牌位主文連著寫考考或妣妣，邱部長的說法根本就是無事生非，這不正是歧視同性婚姻的展現嗎？

溫宗翰／民俗亂彈執行編輯

法務部長邱太三今日發言認為「我國數千年來沒有同性婚姻的機制」，並質疑如果同性婚姻開放，那麼祖先牌位要寫「考考」或「妣妣」？

先不論他言詞裡對法律觀念與歷史價值觀的錯落缺乏，對考妣的質問只是想以民俗來包裝歧視同性婚姻的強說詞，反而顯現他在文化思想方面的障礙。

基本上，絕大多數家庭裡的神主牌，會將全部祖先都會寫入神祖牌裡，所以牌位通常會寫作「堂上○姓歷代祖考妣之神位」，上面的考妣兩字，並不是只有同性婚姻的父母，而是指所有性別的祖公、祖媽都在裡面，即使家族裡有同性婚姻的祖先，並不表示家族神主牌就必須改為「考考」或「妣妣」，祖先那麼多，當然還是得寫考妣兩字。尤其亡者需要被寫入家族神主牌龕時，並不會更改前面的牌位主文，而是在兩旁或牌龕中拉出紅紙、木牌等等，寫入個別祖先之姓名與生卒年資訊，這過程根本不會涉及「考考」或「妣妣」的書寫。

絕大多數家庭裡的神主牌，會將全部祖先都會寫入神祖牌裡，所以牌位通常會寫作「堂上○姓歷代祖考妣之神位」，上面的考妣兩字，並不是只有同性婚姻的父母，而是指所有性別的祖公、祖媽都在裡面。（圖：網路）

即使是人丁單薄，不幸分房散家，不使用多性別祖先共有的神主牌，需要將同性婚姻的父母獨立列出牌位，那麼，基本上也不會有考考或妣妣的問題。因為單獨牌位一定會加上姓名，所以可能會是寫「顯祖考○公諱名○○之神位」、「顯祖妣○媽諱名○○之神位」，這種只有兩人或幾個人的牌位，你可以寫顯祖考與多個姓名並列，或顯祖妣與多個姓名並列。原則上，不管怎麼寫，就是不會有人在牌位主文連著寫考考或妣妣，邱部長的說法根本就是無事生非，這不正是歧視同性婚姻的展現嗎？

我相信邱部長不會沒有看過神主牌，這幾乎是家戶常識，在他隱而未言的背後，我猜想要爭執的恐怕是：同性婚姻者能否算是傳統家庭的一份子？甚至是被寫入神主牌之中。

邱部長不會沒有看過神主牌，在他隱而未言的背後，我猜想要爭執的恐怕是：同性婚姻者能否算是傳統家庭的一份子？甚至是被寫入神主牌之中。（圖：中央社）

尤其習慣以「傳統社會」框架來思考神主牌與婚姻關係者，經常會以同性婚姻不算結婚，因此女性不能入神主牌、女性不能入宗祠來看待。這等思想我認為不能算是傳統民俗社會框架所生產的限制，而是根源自現代對同性關係以及同性婚姻的歧視，許多人只是習慣性地使用宰制語言架構，適時展現父權位置所主導的民俗詮釋權，運用「捍衛傳統婚姻」為藉口，在同性婚姻立法這件事情上面進行阻絕與說詞。

現代社會的律法其實是根源自民俗價值觀，但臺灣法律自古以來幾乎不是從臺灣這塊土地上，與時俱進生長出來的，難免會有法令與生活文化價值觀之間的差異。有許多值得我們思考參照的具體案例，像是臺灣法律是採單偶制度，民俗社會並沒有因此排斥三妻四妾，反而抱持比較寬容的態度，甚至有些墓碑或神主牌位讓妻妾並列，形成「考妣妣」情況，顯然民俗與律法之間絕對有轉圜餘地。邱部長怎麼不管管俗民生活中的多夫多妻制呢？

在現實社會中，根本早就有同性家庭出現，只是他們大多隱而未顯，以兄弟或姊妹相稱，缺乏正當婚姻制度的認可，使他們經常無法在同一個神牌上共享香火。未來同性婚姻立法通過，兩男或兩女的牌位應該都要被寫入家族的神主牌裡，不能因為他們是同性婚姻而刻意歧視他們，或是特別獨立寫一塊神主牌，來標示考考或妣妣，這樣不僅子孫不好祭祀，也不尊重先人。