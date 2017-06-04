自由廣場》《李筱峰專欄》全面找尋平埔族

◎ 李筱峰

全國文化會議正在分區進行，今天（六月四日）在基隆文化中心的場次是以「文化生命力」為議題，討論「文化保存與扎根、連結土地與人民歷史記憶」。我無緣與會，但獻芻議一則。

文化生命力非一朝一夕所能成就，必有其真積力久的歷史蘊含，所以，「連結土地與人民歷史記憶」是正確途徑。台灣史常識告訴我們，台灣文化與歷史是「多元」且「多源」的，正如台灣人的血統也是「多源」的。其中，南島語族（Austronesian）的成分不容忽略。

在荷蘭人、西班牙人及漢語族人移入之前，台灣早就居住有長達數千年、數萬年的原住民族，皆屬「南島語族」。台灣是南島語族分佈範圍最北的地方，有學者認為台灣是整個南島語族的原鄉。

台灣的南島民族因地緣關係被分為「高山族」與「平埔族」。由於近代閩粵漢語族移民夾其優勢文化入台，平埔族首當其衝，社會逐漸解組。再經清帝國的「設社學」、「改服易俗」及「賜姓」等政策，平埔族徹底漢化。尤其一七五八年起，乾隆對台灣平埔族大肆「賜姓」（所賜漢姓有：潘、蠻、陳、劉、李、王、戴、林、黃、錢、江、廖、三、張、斛、穆、莊、鄂、來、印、力、利、鍾、蕭、爐、楊、朱、趙、孫、金、賴、羅、東、余、巫、莫、文、米、葉、衛、吳、黎、兵、蟹…），徹底改變了平埔族的身分認同。再歷經日本與中國國民黨政權的洗腦教育，至今平埔族祖先已從一般台灣人的記憶中消失，南島語族的文化與意識也被邊緣化。

雖然平埔族已在台灣大眾的認知中消失，但平埔族的痕跡仍處處可尋。以地名來看，今天台灣全島各鄉鎮區地名一半以上是由南島語族的社名而來。僅此即可印證林媽利教授的醫學報告：台灣人有八十％以上具有平埔族血統。可惜，今天大部分台灣人只知有唐山祖，而不知有南島祖先，未免數典忘祖！

一六五○年荷蘭統轄下的四個地方會議區，共計就有三一五個部落。《荷蘭戶口表》更留下珍貴史料；十八世紀初的「康熙台灣輿圖」，西部從北到南遍佈各社的平埔族聚落就有一二○個社（漢語族聚落只有六十五個莊）。可見南島語族和台灣歷史關係密切。

所以，在討論「文化保存與扎根、連結土地與人民歷史記憶」的此刻，我鄭重向文化部及原民會提出一項建議：請全面找尋各鄉鎮區過去平埔族各社的原址，並在各社原址立碑紀念。

紀念碑不必多雄偉，不需龐大經費，但能發揮社會教育，可以喚回台灣人民對南島先民的歷史記憶，培養南島文化意識，增進多元文化生命力！

中國客常讚賞台灣保留最多中華文化，我們樂於接受此項讚賞；但我們更希望展現南島文化特色，以彰顯台灣的主體性。

（作者為國立台北教育大學台灣文化研究所教授，http://www.jimlee.org.tw）