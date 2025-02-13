許美華頻道》川普想法是︰要台積電救Intel 又別收購…

但其實川普政府並沒有具體的想法，沒有一定要怎麼樣；美國人的終極目標就是想搶救Intel，然後寄希望於台積電，讓台積電來想辦法，甚至不惜用根本難以執行的關稅手段來威脅。

◎許美華

看到河道有人寫華爾街跟Reddit盛傳川普對台積電的處理方式，既然消息已經滿天飛，我也可以解除封印、寫寫我所知道的訊息了⋯

當時川普說，目的是希望用關稅迫使台積電到美國設廠，把晶片製造帶回美國。（法新社檔案照）



川普稍早放出要對台灣晶片課稅的消息，甚至說不惜加稅100%。當時川普說，目的是希望用關稅迫使台積電到美國設廠，把晶片製造帶回美國。

其實，當時川普有些話沒有說白說透。

川普最想要的晶片美國製造，並不是台積電到美國設廠這個模式，川普最想要的是，自家Intel的晶片製造能夠起死回生，靠真正的美國公司做到美國晶片製造。

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於是，在農曆過年前後，台積電跟台灣政府高層，都收到來自川普政府的真正想法，就是：

「希望台積電救Intel，

但又不希望台積電收購Intel，

因為美國政府希望保住Intel這個晶片命脈」

川普政府的真正想法，就是：「希望台積電救Intel，但又不希望台積電收購Intel，（彭博，本報合成）

但是，台積電不收購Intel，到底要怎麼救Intel？派團隊進去技術指導接管嗎？台積電自己在台灣跟全世界積極蓋新廠，人都不夠用了，還有力氣再去代管Intel嗎？

川普出的這道難題，聽到的人都很傻眼，這到底要怎麼解、怎麼執行？CC魏哲家最近一定頭很大。

稍早看到，有位大大發文，說華爾街盛傳的上策是台積電以技術入股Intel，台積電出技術，美國出錢，救活Intel；中策是台積電AZ廠在NASDAQ 上市；下策是美國對台積電課稅，台美雙輸。

這個上策，跟我聽到的比較接近。（註：所謂上策是美國人觀點，不見得是從台灣/台積電角度）

但其實川普政府並沒有具體的想法，沒有一定要怎麼樣；美國人的終極目標就是想搶救Intel，然後寄希望於台積電，讓台積電來想辦法，甚至不惜用根本難以執行的關稅手段來威脅。

這件事還在進行式。

美國人的終極目標就是想搶救Intel，然後寄希望於台積電，讓台積電來想辦法。（路透資料照）

我不會把這件事當做是對台積電、或是台灣的壓力或懲罰。

從好的角度來看，台積電再度被美國政府肯定了，全世界有幾家公司做得到？

被美國政府點名搶救自家寶貝Intel，這難道不是台灣人值得驕傲的成就嗎？XD

（作者為奇遊團成員、科技專家）

本文經授權轉載自許美華臉書

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