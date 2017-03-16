自由廣場》系統性拒絕年輕教師 台灣的大學沒有未來

附表

◎ 高怡宣

曾經聽到一位教授說，一個大學有沒有光明美好的未來，就看這個大學怎樣對待年輕的助理教授。如果年輕的教師受到很好的栽培，他們就會逐漸成熟，未來會帶領大學走出正確的方向。如果把年輕的教師當廉價勞工，那麼將來就培養不出優秀的領導人才。

台灣的問題是，未來十幾年，台灣的大學裡幾乎沒有年輕助理教授。

為什麼呢？第一個原因是目前大學專任教師的年齡分佈錯誤。如附表顯示，從八十三學年起，教師年齡就像一個向右移動的鐘型分佈（normal distribution），過去二十幾年來，年輕教師比例愈來愈低。

正確的教師年齡應該是均勻分佈（uniform distribution），從二十五歲到六十五歲，每個五年的師資都占八分之一。如此，教師年齡分佈才可以保持均衡，持續地聘任年輕教師，大學校園裡的經驗才可以傳承。未來做高等教育評鑑時，一定要把教師年齡分佈列為重要指標，才能避免大學的經驗斷層。

第二個原因是少子化將會造成十年後學生人數減半。目前大學的專任教師人數大約是五萬，若是生師比不改變，十年後，大學教師人數也會隨之減半。大學可能會採用遇缺不補的方式減少教師人數，而其後果就是大幅減少聘用年輕教師。

第三個原因則是正在推動的年金改革。目前大學教師的平均退休年齡是五十八歲，在年金改革之後，預估大學教師退休年齡都會變成六十五歲。延後七年退休所造成的結果，就是再減少新聘教師的需求達七年之久。

年齡分佈錯誤、少子化和年金改革這三個現實狀況，正在系統性地拒絕年輕教師進入大學，其結果就是：台灣的大學沒有未來。

（作者為國立陽明大學教授）