自由開講》放下吧！強勢的你，我

◎蘇勳璧

最近年金改革過程，看到許多的質疑和反對嗆聲，連政府要求以國旅卡一半金額用於國內旅遊，也有公務員出來號召並抵制，這些人聲稱權益被侵害，聚集遊行抗議，甚至有退休高官嗆聲：能撈就撈，能混就混，能拖垮就拖垮。

政府如果有充足的財源，主事者都會做好人，你要多少就給多少經費，何苦要承受你大小聲的抗議甚至謾駡呢？ 但是，富裕如杜邦，阿聯酋…等國，長期的高福利作為，如今也正在作財政調整，縮減福利政策。古諺：富不過三代。再有錢的家族也經不起後代的揮霍。

你撈的肯定是你我的錢，你混得肯定是你我的權益，你拖垮的肯定是你我的政府。（記者廖振輝攝）

每個人在職時的薪水，是要讓你養上養下養左養右（二人的父母子女兄弟姊妹），但是，退休後的年金，只是要保障你個人的老年生活不虞匱乏，不再是供你養上養下養左養右的薪水了。現今許多已退休或即將退休的公教人員，反對年金改革，認為不能溯及既往，退休後領的錢也要與工作時不相上下，甚至更高，不可以減少。

請大家思考， 職業無高低，工作無貴賤 ， 國家需要各式各樣的工作， 每個人的工作對國家的貢獻都是一樣的。公教人員在工作時，享有國家給的禮遇，如高薪資，公家宿舍，休假，甚至水電車資補助， 更甚者，有汽車和司機接送…等， 這些都是在職務工作上就享有國家給的優遇（人民的税金）， 但是，一旦退休，公教人員應該有個認知 ，即實你貴為部長，處長，我們大家對國家的貢獻平等，國家需要公教人員，國家也需要勞工和司機， 國家的責任是要建立 一個人人都能夠過持平的退休生活 ，而不是退休後 還分成兩個階級 ，有人領到高額退休金 ，有大部分人卻領著甚至連基本生活需求都不足的退休金。

「能撈就撈，能混就混，拖垮政府。」

請問撈的是誰的錢？混的是誰的工作？拖垮的是誰的政府 ？可以很明確認定的是：你撈的肯定是你我的錢，你混得肯定是你我的權益，你拖垮的肯定是你我的政府。

「覆巢之下無完卵」，在國家之下，大家可以有不同職業 ，工作時有不同的待遇和薪資 ，但當大家為這個國家工作貢獻後，你我應該是平等的， 平等的過退休的生活，因為，台灣是你我的國家。當這個國家被撈光，被混死，被拖垮時，你我甚至你我的後代都要受苦的，所以，社會強勢的你我，放下吧！ 給弱勢的他／他們一條持平的退休生活吧！

（台灣中社理事）

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