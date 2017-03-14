自由廣場》LINE1分鐘=加班4小時，誰賺？

◎ 陳文卿

「LINE一分鐘等於加班四小時」，一例一休如果被擴充成這樣，應該是錯誤的見解。

勞基法的一例一休規定，休息日不論加班多少時間一律以四小時起跳。考量當初立法的精神應該是，勞工若於休息日上工就會犧牲原規劃的休閒活動安排，而若必須趕到工作場所更有來回的交通時間，所以加班不到四小時皆以四小時計，指的應該是「出勤」工作。豈有在家接手機，依雇主的指示做些舉手之勞的事，甚至去讀了LINE的訊息，就可要求請領四小時加班費？

然而此一現象卻也凸顯修正後的勞基法太過僵硬缺乏彈性的問題。明明勞資雙方應是相互合作的夥伴關係，卻搞成冷冰冰的對立狀態，勞資建立在錢的基礎上，只計較工作時間的「量」，卻忽視工作成果的「質」，將使企業的生產效率下滑，甚至失去競爭力。

三百六十行中產業屬性各有不同，硬要拿「工時」來做為規範勞動條件的唯一準則，往往窒礙難行。除非是單純勞力的工作（如工廠的作業員、賣場員工等），離開工作場所身心就可與工作完全抽離，其他如業務推廣，以及具專業技術性質的工作，難道僅限於坐在辦公桌前才是工作嗎？

一般的中小企業雇主難免在下班後與員工聯絡，有時雖是討論工作，有時則是聯絡感情，甚至邀約聚會，這對提振士氣是很有助益的。可是現在如果主管用LINE傳訊息給員工動不動都要被計入工時付加班費，未來大家都將有所顧忌了。這樣的後遺症是，大家一下班就形同陌路，當勞資雙方休戚與共的和諧關係消失不見後，雇主將無意願在除了法令所規範的義務外，多花心力來提供勞工更多福利，長遠來看對勞工是得不償失的。（作者為環保顧問，新竹市民）