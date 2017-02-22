自由廣場》師出無名，伯伯，回家吧！

◎ 劉復華

看到一位認識的長輩，出現在「八百壯士」新聞裡，要在立法院「埋鍋造飯，日日圍城」，以捍衛權益。頗有感慨。我有一句話想說，請長輩多包涵。這句話是「這次年金改革，並不包括軍人」。

在總統府國家年金改革委員會的網站，就有大字標明「軍人退休俸改革尚未有任何方案」（http://pension.president.gov.tw/cp.aspx?n=1B29D5C8B5A045F5&s=56BA5E522F215808）。如此一來，「八百壯士」捍衛權益之舉，豈非師出無名？

我願意相信兩位吳將軍是真心關懷長輩們的權益受損，但是師出無名，就無法說服社會大眾，不僅不容易得到支持，甚至可能會拖累日後真正爭取權益的行動。

伯伯，回家吧！（作者為桃園僑愛眷村子弟）

高麗菜老農與立法院退將

◎ 莊雄吉

台南官田區有一菜農不甘心高麗菜滯銷，載高麗菜從官田到台南舊市區（四十公里遠）露宿街頭販售，老農為三餐餬口露宿街頭賣菜，已超過退休年齡，還要孤苦伶仃沿街叫賣高麗菜，這位菜農如有月入三萬元老農津貼，相信不用大老遠冒著風雨露宿街頭販售。

相較之下，有退將鼓動所謂「八百壯士」埋鍋造飯、露宿街頭，抗議年金改革，顯得諷刺。

退將們個個週休七日、月入十萬以上，不愁吃不愁穿，閒閒沒事幹，只好將年金改革議題雞毛當令箭。問題是年金議題有關軍人部分，蔡政府已經明言與公教年金改革脫鉤，至今未刪減軍人退休俸一毛錢，退將到底目的何在？難不成在利用退伍軍人？

老將們！如果為了反共殺朱拔毛不成功，你們絕食抗議有理，台灣人真的會認同你們是「立院八百壯士」。但如今是為了自身利益退休俸及十八％，對照老農露宿街頭販售高麗菜，那你們的氣節就是「將門酒肉臭」，愛錢一族，根本不配黃埔精神。

（作者為國防部財務官退役，台中市民）

理不直 氣不壯

◎ 凌博志

台北街頭出現所謂「八百壯士」，反對年金改革，並誓言不惜「革命」，抗爭到底。吳斯懷等幾個退將吃得腦滿腸肥，平日打高爾夫、喝紅酒，養尊處優，高來高去，怎能和那些吃飽了撐著的老兵久守街頭、埋鍋造飯？報載人數已從八百減為八十，還在繼續減少中。

為何消風？一是同歡樂易、共患難不易，殘冬天冷，寒風刺骨，上街不是請客吃飯，傻瓜才會死守不走。二是理不直、氣不壯，平日吃飽喝足，衣食無缺，抗爭是假，搗蛋是真，玩票可以，豈能認真。

他們還在吆喝，揚言另有手段，可是軍改還無方案，自家人神經兮兮的紮了個稻草人喊打喊殺，真應了一句話，「上帝要人滅亡，必先使其瘋狂！」

（作者曾任檢察長，高雄市民）