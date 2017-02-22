社論》新八百壯士的認同與自利

雖然未涉第一波年金改革，部分退伍軍人團體仍發起「八百壯士捍衛權益行動」，昨天開始在立法院前輪值抗議。（記者叢昌瑾攝）

雖然未涉第一波年金改革，部分退伍軍人團體仍發起「八百壯士捍衛權益行動」，昨天開始在立法院前輪值抗議。月領十幾萬的退役將官帶頭，頑固抗拒年金改革，罔顧國家財政，罔顧世代正義，果真是「能撈就撈」、「拖垮這個政府」的負面教材。不僅如此，有些退將近年穿梭兩岸，高喊「國軍共軍都是中國軍」、「兩岸統一愈快愈好」，還到北京聽訓肅立聽「國歌」。他們高分貝反對年金改革，不無「打擊國軍士氣」的弦外之音。現代版「八百壯士」，到底演給誰看？

就在退將「能撈就撈」之際，先前以軍機、航艦繞台，放話武力統一的北京，將中小學教材「八年抗戰」全面改成「十四年抗戰」，搶奪抗戰話語權。可笑的是，不論是老Ｋ的八年，還是老共的十四年，都無法將日本軍隊趕出中國，反而是靠美國擊敗日本而分霑和平紅利。更諷刺的是，國共兩黨當時名為抗戰，事後搶奪抗戰話語權，實際上當年兩黨都是以抗戰為名，掩護內戰之實。二次大戰結束，國共內戰白熱化，幾年之間情勢逆轉，毛取代蔣才是真正的「抗戰勝利」。

隨著國民黨完全在野，國共之間的抗戰主導權之爭，已經成為歷史。取而代之的，乃是共同抗日、一中各表等民族主義、四海同心論述。上述退將，「能撈就撈」，「拖垮這個政府」，恐怕也根本忘了「八百壯士」乃是軍魂武德的表率，如此對比何其褻瀆歷史？謝晉元、楊惠敏地下有知，豈不莫名其妙？那些以兩蔣的標準而言算是「降將」的人，對自己所屬黨國的歷史都糟蹋至此，從而輕易被北京政治史觀擄獲，豈偶然哉？該不會，那些人所作所為，不僅是「拖垮這個政府」，甚至是「拖垮這個國家」，一如打敗蔣介石的「內應」？

另一方面，號稱本土政權的民進黨，完全執政卻未嚴肅處置退將忠誠問題。退將赴中被統戰，有立委提議取消退休俸，行政院長林全依舊在罰鍰、罰俸、追回勳章打轉，還擔心成為另外一種白色恐怖。如此慢條斯理，曠日廢時，退將更將有恃無恐，加緊拖垮國家；於是，等到嚴謹制定具體規範，台灣這艘船也被搖得差不多了。林全把急事緩辦，難道是顧慮兩岸關係嗎？難道是想用姑息退將，來博取北京恢復兩岸協商嗎？果真如此，身為三軍統帥的蔡總統就要小心了，因為國軍的軍魂武德將為之嚴重磨損，再多的先進武器也彌補不了。

抗戰話語權，北京想怎麼說就怎麼說，反正在野的國民黨也無法逞口舌之爭了。倒是，民進黨政府不必蹚這個混水。不論是八年，還是十四年，當時台灣都屬於日本領土，台灣沒有跟日本抗戰，至今也沒有仇日情緒。蔣介石來台，把抗日史觀帶來台灣，洗腦台灣人民同仇敵愾。事實上，台灣只有被殖民問題，沒有抗日問題，而且，二戰前的日本，二戰後的黨國，都是加諸台灣的殖民體制，換湯不換藥，這也是即將屆滿七十周年的二二八事件的禍根。而此一歷史殘餘至今未除，亂扣「皇民後裔」的暗黑心態，便是栩栩如生的見證。

「八百壯士捍衛權益行動」，顯然是認同與自利的交集。鼓動者企圖集結反年金改革情緒，客觀上的效用恐怕是對蔡總統支持度的雪中送炭。九個月來，完全執政自亂陣腳，改革進步紛擾多，活絡產經作為少，總體施政的滿意度跌多漲少。偏偏，國民黨及其附隨組織、附隨人員的荒腔走板，讓社會大眾更難以忍受。這幾天，從前政府人事高官「能撈就撈」、「拖垮這個政府」，到月領十幾萬的退將「八百壯士捍衛權益行動」，國民黨主席候選人紛紛情義相挺；這些反年金改革者的演出效果，只會讓大眾徹底認清改革不許失敗，從而心理投射到同情改革推動者。扯後腿的卻成了救援隊，政治怎麼搞到這麼無厘頭。